Hauptbahnhof München: 22-Jähriger schlägt Polizist Glasflasche ins Gesicht

Erst vor wenigen Tagen war der Mann durch einen Ladendiebstahl aufgefallen, nun griff er einen Polizisten an und verletzte ihn.

Ludwigvorstadt - Ein bereits polizeibekannter 22-Jähriger ist am Freitagmorgen (30.12.) am Hauptbahnhof auf einen Polizisten losgegangen.

Polizist bringt Angreifer zu Boden

Der 28-jährige Beamte war gerade in Dienstuniform auf dem Heimweg von einer Nachtschicht. Nach Polizeiangaben sprach ihn der 22-Jährige um kurz nach sieben Uhr morgens in der Nähe des Ausgangs Arnulfstraße an. Auf Höhe des Prellbocks am Gleis 25 schlug er ihm dann unvermittelt eine Glasflasche ins Gesicht. Der Vorfall wurde von Videokameras festgehalten.

Der Polizist wurde durch die Attacke verletzt, brachte den Angreifer aber mit Hilfe eines DB-Mitarbeiters dennoch sofort zu Boden. Sie hielten ihn fest, bis Verstärkung eintraf.

Da der mit 1,81 Promille alkoholisierte 22-Jährige in den letzten Tagen schon aufgefallen war, droht ihm nun zunächst die Unterbringung in Untersuchungshaft. Der Beamte kam mit Schmerzen zur Abklärung seiner genauen Verletzungen in eine Klinik.