An Haltestelle in Ramersdorf: Seniorin von Bus überrollt

In Ramersdorf ist am Montag eine 66-Jährige von einem Linienbus erfasst worden. Die Frau war nach dem Verlassen des Busses vor den Anhänger gestürzt und wurde vom anfahrenden Bus schwer verletzt.

Ramersdorf - An der Haltestelle "Anzinger Straße" ist es am späten Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieg eine 66-Jährige aus dem Bus und lief dann neben dem Fahrzeug in Richtung Hecke. Auf Höhe des Anhängers geriet die Frau ins Stolpern und stürzte.

Der 61-jährige Busfahrer bekam von alledem nichts mit. Als er anfuhr, wurde die 66-Jährige im Bereich der Beine von einem der Anhängerreifen überrollt und dabei schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand kein Schaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.