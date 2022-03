An der Reichenbachbrücke: Feuerwehr rettet Frau mit Hund aus der Isar

Mit Hilfe einer Drehleiter haben die Einsatzkräfte die Frau und ihren Vierbeiner sicher auf die Reichenbachbrücke geholt. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Isarvorstadt - Einsatz am eiskalten Wasser: Am Freitag ist eine Frau beim Versuch, ihren Hund aus der Isar zu retten, selbst in eine missliche Lage geraten. Die Feuerwehr musste eingreifen.

Hund springt in die Isar - und sein Frauchen hinterher

Nach Angaben der Feuerwehr war am Freitagvormittag, gegen 7.45 Uhr, nahe der Reichenbachbrücke ein Hund mit Anlauf in die Isar gesprungen. Sein Frauchen zögerte nicht lange und sprang dem Schützling hinterher. Eine Passantin beobachtete das Treiben und informierte die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte nahmen dann Blick- und Rufkontakt zu der jungen Frau auf, die mit ihrem Hund völlig durchnässt auf einer betonierten Insel im Wasser ausharrte.

Mit Hilfe einer Drehleiter hoben die Feuerwehrleute die Frau und ihren Vierbeiner sicher auf die Reichenbachbrücke, die Besatzung eines Rettungswagens versorgte das Duo.

Die Hundehalterin kam mit Verdacht auf Unterkühlung in eine Münchner Klinik, um den Hund der Frau kümmerte sich deren dann ebenfalls eingetroffener Freund.