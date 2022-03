Unfall in Obermenzing: Kühllaster landet im Straßengraben

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Obermenzing zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Kühllasters landete mit diesem im Straßengraben.

Obermenzing - Bei einem Unfall in Obermenzing ist ein Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen hatte er die Kontrolle über seinen Kühllaster verloren, der Mann krachte in den Steuerungskasten einer Ampelanlage an der Verdistraße. Danach kam er im Straßengraben zum Stehen.

Durch den Unfall wurde die Steuereinheit der Ampel so stark beschädigt, dass die Anlage im gesamten Kreuzungsbereich der Verdistraße/Pippinger Straße ausfiel.

Lkw-Fahrer mit leichten Verletzungen in Klinik gebracht

Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt, danach ging es zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehr sowie der Abschleppdienst kümmerten sich um die Bergung des Lastwagens. Während der Arbeiten musste die Verdistraße vorübergehend komplett gesperrt werden.

Feuerwehr und Abschleppdienst übernahmen die Bergung des Lastwagens. © Berufsfeuerwehr München

Zum Schluss stellte die Feuerwehr noch eine mobile Ampelanlage auf, nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.