Am Montagmorgen: Stromausfall im Lehel

Im Lehel ist am frühen Montagmorgen der Strom ausgefallen. Rund 1.000 SWM-Kunden waren betroffen.

Lehel - Stromausfall in München: In Teilen des Lehels ist am Montagmorgen der Strom ausgefallen. Auf der Störungsseite "störungsauskunft" meldeten zahlreiche Nutzer eine Störung. Eine AZ-Leserin meldete sich ebenfalls mit dem Problem.

Stromausfall in München am Montagmorgen

Vor allem betroffen war das Gebiet rund um Widenmayerstraße und Prinzregentenstraße. Die ersten Meldungen kamen demzufolge gegen 6.45 Uhr.

Die Stadtwerke München (SWM) bestätigen auf AZ-Anfrage einen Stromausfall. "Im Bereich des Umspannwerks Wurzerstraße ist ab 6:40 Uhr heute Früh eine Versorgungsunterbrechung aufgetreten. Rund 1.000 Kunden waren betroffen".

Um kurz vor acht war die Störung behoben "und dem morgendlichen Kaffeekochen steht nichts mehr entgegen".