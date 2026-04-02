Am Hauptbahnhof München: Fahrgast attackiert zwei Zugbegleiterinnen

Schon wieder kommt es in München in einem Zug zu aggressiven Verhalten eines Fahrgastes gegenüber Bahnmitarbeiterinnen.

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Am Hauptbahnhof München nimmt die Bundespolizei einen aggressiven Fahrgast fest. (Symbolbild)

Am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, kam es in einem Zug am Hauptbahnhof München zu einem tätlichen Angriff auf zwei Zugbegleiterinnen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, war ein 48-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz mit dem RB16 von Nürnberg nach München unterwegs. Während der Fahrt schlief der Mann im Zug ein. Als er am Hauptbahnhof München am Gleis 21 von zwei Zugbegleiterinnen (41 und 45 Jahre alt) geweckt wurde, verhielt sich der 48-Jährige äußert aggressiv.

Aggressiver Fahrgast bedroht und bespuckt Zugbegleiterinnen

Er beleidigte und bedrohte die beiden Frauen verbal und spuckten ihnen zudem ins Gesicht. Aufgrund des rabiaten Verhaltens des Mannes forderten die beiden Zugbegleiterinnen die Unterstützung von Beamten der Bundespolizei an.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 48-Jährige weiterhin nicht einsichtig und setzte sein beleidigendes Verhalten fort. Daraufhin wurde er von der Polizei festgenommen und auf die Dienststelle der Bundespolizei gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der 48-Jährige am Donnerstag einem Richter vorgeführt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegen den rabiaten Fahrgast.