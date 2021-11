Am Hauptbahnhof: Ladendetektiv schnappt dreisten Shampoo-Dieb

Am Münchner Hauptbahnhof versucht ein Mann, 20 Flaschen Shampoo in einer ebenfalls geklauten Tragetasche aus einem Geschäft zu schmuggeln und läuft dem Ladendetektiv in die Arme.

02. November 2021 - 15:12 Uhr | AZ

Beamte der Bundespolizei übernahmen den Langfinger, die Ware im Wert von rund 100 Euro ging wieder in den Verkauf. (Symbolbild) © Bundespolizei