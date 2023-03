Am Hart: Mit Hammer und Fleischklopfer – Familienstreit löst Polizeigroßeinsatz aus

Rund ein Dutzend Personen zweier zerstrittener Familien gehen aufeinander los.

Milbertshofen-Am Hart - Anwohner aus der Neuherbergstraße am Hart verständigten am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr den Polizeinotruf, weil in der Nachbarschaft geschossen worden war. 24 Streifenwagen wurden losgeschickt.

24 Streifenwagen: Großeinsatz wegen zerstrittenen Familien

Vor einem Mehrfamilienhaus trafen die Beamten auf mehr als ein Dutzend Personen, alles Angehörige zweier total zerstrittener Familien. Einige der Männer hatten Hämmer dabei, einer einen Fleischklopfer. In einem Wagen wurden zudem eine Schreckschusswaffe sowie Patronen gefunden.

Ein 29-Jähriger mit einem Butterflymesser war verletzt. Die Wunde an seinem Bein rührt vermutlich von einem Schlag.

Die beiden verfeindeten Gruppen gaben sich gegenüber den Beamten unkooperativ. Offenbar ging es um den 29-Jährigen und einen Streit mit dessen Ex-Freundin (30).