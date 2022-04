Am Harras: Mann stürzt ins Gleisbett und wird von U-Bahn überfahren

Ein Mann ist am Samstag beim Telefonieren an der U-Bahn-Haltestelle Harras ins Gleisbett gestürzt. Eine einfahrende U-Bahn erfasste ihn, er starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall hat sich am U-Bahnhof Am Harras ereignet. (Symbolbild)

Sendling - Ein Telefonat am Bahnsteig der U-Bahn endete für einen 46-jährigen Mann tödlich. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der tragische Unfall am Samstagnachmittag an der U-Bahn-Station Am Harras (U6). Gegen 15 Uhr war der Mann am Gleis und telefonierte. Dabei achtete er nicht auf die Bahnsteigkante und fiel ins Gleisbett.

Mann fällt beim Telefonieren ins Gleis

Der Sturz passierte kurz bevor die Bahn in Richtung Implerstraße einfuhr. Die erfasste den Mann und verletzte ihn so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer der U-Bahn, ein 26-jähriger Münchner, blieb unverletzt. Er wurde durch das Kriseninterventionsteam betreut. Zwischen Partnachplatz und Implerstraße war der Bahnbetrieb für mehrere Stunden unterbrochen.

Ermittlungen zu tödlichem Sturz am Harras

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Sturz um einen Unfall handelte. Abschließend bearbeitet nun die Münchner Polizei den Fall.