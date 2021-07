Abschied vom Bayerischen Hof: Sterne-Koch Jan Hartwig hat neue Pläne

Nach knapp sieben Jahren verlässt Jan Hartwig das "Atelier", das mit seiner Küche große Erfolge feiern konnte. Was plant er jetzt?

Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig will eine Kreativpause einlegen.

Altstadt - Jan Hartwig hat anscheinend fertig: Nach sieben Jahren verlässt er das "Atelier" im Bayerischen Hof, wie der meldet.

Geplant ist eine Kreativpause bis Herbst - bevor dann neue kulinarische Herausforderungen in München folgen sollen. Die Ideen dazu seien dem Sterne-Koch in der Corona-Zeit gekommen, heißt es in dem Blogbeitrag - und selbst wenn Details noch nicht bekannt seien: "Man darf gespannt sein und Großes erwarten."

Von einem auf drei Sterne für das "Atelier" binnen drei Jahren

Der 38-jährige Hartwig war vor seiner Zeit im Bayerischen Hof bei Sven Elverfeld tätig. Seit Mai 2014 kocht er im "Atelier“, das er von einem Stern nach einem Jahr (2015) auf zwei und schließlich zu drei Michelin-Sternen (2017) voranbrachte.

Im selben Jahr zeichnete ihn die FAZ als "Koch des Jahres" aus.

Nach Eckart Witzigmann und Heinz Winkler ist er der dritte Koch "Drei-Sterne-Koch" in München - nachdem zuvor fast ein Vierteljahrhundert die Höchstmarke in der Landeshauptstadt bei zwei Sternen lag.