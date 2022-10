74-Jähriger nach Kneipenbesuch beraubt? Zeugen gesucht

Verletzt und ohne Uhr landet ein Münchner in der Klinik. Was passiert ist, weiß er aber nicht.

Der Mann hatte bis in den frühen Morgen in einer Bar getrunken. (Symbolbild)

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Er kann sich an wenig erinnern, so sagte es ein 74 Jahre alter Münchner aus, der am Donnerstag in der Ettstraße einen möglichen Raubüberfall auf sich meldete.

Er sei am Vorabend seit 22 Uhr in einem Lokal im Glockenbachviertel gewesen und habe sich gegen 5 Uhr Früh auf den Weg zur U-Bahn Sendlinger Tor gemacht. Unterwegs hätten ihn mehrere Personen angepöbelt.

Die U-Bahnwache habe ihn dann mit blutenden Gesichtsverletzungen am Hauptbahnhof aufgefunden und in eine Klinik bringen lassen. Seine Armbanduhr, mit einem Wert im vierstelligen Bereich, fehle.

Polizei gibt Beschreibung des Opfers heraus

Die Polizei versucht nun zu ermitteln, was dem Mann – 1,70 - 1,80 m groß, schlank, weißgraue kurze Haare, weißen Oberlippenbart, grüne Hose, blaues Hemd, dünne beige Jacke – genau zugestoßen ist und sucht deshalb Zeugen. Hinweise an Tel. 29100 oder jede Polizeidienststelle.