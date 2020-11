50.000 Euro Schaden: Mann (39) zündet Rollcontainer in Tiefgarage an

Ein 39-jähriger Mann hat einen Rollcontainer in einer Tiefgarage in München in Brand gesteckt. Auf der Wache erzählte er Beamten von seiner eigener Brandstiftung.

Altstadt - Ein 39-jähriger Mann hat sich am Mittwochvormittag in einer Polizeiwache gemeldet und eine Brandstiftung gestanden. Er hatte, so berichtet es die Polizei München, kurz zuvor einen Rollcontainer in der Nähe des Sendlinger Tors in Brand gesetzt.

Brandstiftung in München: 50.000 Euro Schaden

Der Sachschaden in der betroffenen Tiefgarage in der Herzog-Wilhelm-Straße beträgt ca. 50.000 Euro. Der 39-Jährige gab laut Polizei psychische Probleme als Motiv für die Tat an. Ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet. Der Mann befindet sich momentan in medizinischer Behandlung.