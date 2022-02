50 Gäste ohne Maske: Polizei löst illegale Tanzveranstaltung in Pasing auf

Rund 50 Tänzer musste die Polizei am frühen Samstagmorgen nach Hause schicken. Der Veranstalter der Feier bekam mehrere Anzeigen.

Pasing - In den frühen Morgenstunden feierten in einem Haus in der Hildachstraße rund 50 Personen die Nacht zum Samstag durch. Gegen 3.35 Uhr wählte ein entnervter Nachbar den Notruf, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Zehn Streifen lösen Tanzveranstaltung auf

Über zehn Streifen, darunter auch Einsatzkräfte der Bundespolizei, rückten an. Vor Ort stellten sie fest, dass die Teilnehmer einer organisierten Tanzveranstaltung weder die Maskenpflicht noch die geltenden Abstandsregeln einhielten. Dazu gab es eine professionelle Musikanlage und eine Bar, an der gegen Bezahlung Getränke konsumiert werden konnten.

Tanz-Party in Pasing: 50 Gäste angezeigt

Alle anwesenden Personen wurden kontrolliert und wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Der Organisator, ein 30-jähriger Münchner, bekam dazu eine Anzeige nach der Gewerbeordnung.