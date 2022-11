49-Jähriger vor einem Jahr in Neuhausen getötet: Polizei sucht erneut Zeugen – 10.000 Euro Belohnung

Vor einem Jahr ist ein Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Weil noch immer unklar ist, wer den 49-Jährigen umgebracht hat, startet die Polizei einen erneuten Zeugenaufruf. Wer kann Hinweise geben?

Neuhausen - Anfang November 2021 ist ein damals 49-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden worden. Auch ein Jahr später sind die Todesumstände ungeklärt, weshalb die Polizei erneut nach möglichen Zeugen sucht.

Leonrodstraße: Opfer durch massive Gewalteinwirkung gestorben

Das war passiert: Am 5. November des vergangenen Jahres wurde Kristian Kramberger (✝49) getötet in seinem Apartment in der Leonrodstraße 31 aufgefunden. Laut Polizei war eine massive äußere Gewalteinwirkung todesursächlich. Die "EG Kristian" des Kommissariats 11 für Tötungsdelikte übernahm die Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Opfer eine Geburtstagsfeier veranstalten und lud dazu auch Gäste aus seiner kroatischen Heimat ein. Weil Familienmitglieder den Mann mehrere Tage nicht erreichen konnten, alarmierten sie die Polizei, die sich Zutritt zur Wohnung verschaffte und dort die Leiche fand.

Polizei: Opfer soll mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gedealt haben

Neben "eindeutigen Sachspuren" konnten auch Hinweise auf Besucher in der Wohnung festgestellt werden, so die Polizei. Sie geht aufgrund der Spuren sowie des kriminalistischen Spurenbilds davon aus, dass die Tat schon mehrere Tage zuvor stattgefunden haben muss.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der Getötete "regelmäßig in eher einkommensschwachen Gesellschaftsschichten aufgehalten und dort illegal mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gehandelt hatte", teilt die Polizei mit.

Zum letzten Mal wurde Kristian Kramberger am Mittwoch, 20. Oktober 2021, lebend gesehen. An diesem Tag fand auch das Champions-League-Gruppenspiel (in Lissabon) zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern München (0:4 Endstand) statt.

Wer hat Kristian Kramberger getötet?

Bis heute ist unklar, wer den 49-Jährigen getötet hat, daher bittet die Münchner Mordkommission erneut ausdrücklich um auch scheinbar unbedeutende Hinweise, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten. Im Bereich der Wohnung des Verstorbenen hat die Polizei daher erneut Fahndungsplakate mit einem Zeugenaufruf angebracht. Das Bayerische LKA hat eine Belohnung in Höhe von bis zu 10.000 Euro ausgelobt.

Kristian Kramberger wurde vor rund einem Jahr tot in seiner Wohnung aufgefunden. Wer hat ihn umgebracht? © Polizei München

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum insbesondere im Bereich der Leonrodstraße, Landshuter Allee und Albrechtstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wer kann Angaben zur Tat, dem Täter oder dem erwarteten Besuch des Opfers machen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.