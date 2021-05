23-Jähriger in München-Pasing überfallen: Polizei sucht Zeugen

Bereits Mitte März wollte eine Gruppe junger Männer in Pasing einen 23-Jährigen berauben. Die Polizei sucht Zeugen, und bittet insbesondere drei Frauen aus einem schwarzen Pkw um Mithilfe.

Pasing - Die Münchner Polizei geht einem Fall von versuchter räuberischer Erpressung nach, das Kommissariat 23 ermittelt und startet einen Zeugenaufruf.

23-Jähriger im Bus von jungen Männern bedrängt

Bereits am Dienstag, 16. März, gegen 19.45 Uhr, war ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München in einen Bus der Linie 57 eingestiegen, um in Richtung Laimer Platz zu fahren, berichtet die Polizei,

Mit ihm stieg eine dem 23-Jährigen unbekannte Gruppe junger Männer in den Bus - einige setzten sich zu ihm und bedrängten ihn im Verlauf der Fahrt. Der Mann entschied sich deshalb, bereits an der Haltestelle Lohensteinstraße auszusteigen. Die jungen Männer stiegen ebenfalls aus und folgten ihm.

Bushaltestelle in Pasing: Fünf Männer schlagen auf 23-Jährigen ein

Noch an der Haltestelle forderte ein Mitglied der Gruppe den 23-Jährigen auf, er solle seine Wertsachen herausgeben. Als sich der Mann weigerte, schlugen insgesamt fünf Personen aus der Gruppe mit Fäusten auf ihn ein.

Sie ließen erst von ihm ab und flüchteten, als ein bislang unbekannter Pkw mit drei unbekannten Frauen anhielt. Die Frauen schrien die Täter nach Angaben der Polizei an, und der 23-Jährige setzte sich mitsamt seiner Wertsachen in das Auto. An der Agnes-Bernauer-Straße stieg er aus und rief nach seiner Ankunft zuhause seine Familie an, die dann die Polizei informierte.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer sachdienliche Hinweise geben kann - angesprochen sind insbesondere die drei Frauen, die in einem schwarzen Pkw unterwegs waren und den 23-Jährigen mitnahmen -, wendet sich an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 23, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.