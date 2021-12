20.000 Euro hinter Heizung: Ehrlicher Finder gibt Geld ab

Das Geld entdeckte der 44-Jährige in seiner neuen Wohnung - und informierte die Polizei.

Laim - Seine neue Wohnung hatte eine Überraschung parat: Der 44-Jährige entdeckte am Mittwoch, 15.12.2021, beim Einzug einen Umschlag hinter einer Heizung. Darin: Zahlreiche Geldscheine. Adressiert war der Brief an die Vormieterin des Münchners.

20.000 Euro hinter Heizung

Der 44-Jährige brachte den Umschlag zur PI 44 und erzählte die Fundgeschichte. Die Beamten zählten schließlich genau nach: Über 20.000 Euro waren in dem Brief. Die Ermittlungen ergaben, dass die 61-jährige Vormieterin inzwischen unter Betreuung steht.

Die Beamten kontaktierten den Betreuer der Frau und überreichten ihm nach nach Vorlage einer gerichtlichen Bescheinigung das Bargeld. Dieses wird nun auf das Konto der 61-Jährigen eingezahlt. Zudem soll entschieden werden, ob der 44-Jährige einen Finderlohn bekommt.