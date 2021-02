20 Kilo Wurst geklaut: Polizei fasst Viktualienmarkt-Dieb

Dank hinterlassener Fingerabdrücke konnte die Polizei einen Dieb fassen, der im vergangenen September rund 20 Kilo Wurst sowie etliche Rotweinflaschen aus einem Standl am Viktualienmarkt geklaut hatte.

Der Dieb ist in der Nacht in ein Verkaufszelt am Viktualienmarkt eingestiegen. (Archivbild)

Altstadt - Von der Beute dürfte mittlerweile nichts mehr viel übrig sein, immerhin konnte die Polizei jetzt aber den Dieb fassen, der im vergangenen September in ein Verkaufszelt am Viktualienmarkt eingestiegen war.

Der Vorfall hatte sich laut Polizei in der Nacht auf den 29. September ereignet. Der Dieb konnte das Zelt öffnen und anschließend rund 20 Kilo Wurst sowie Rotweinflaschen mitgehen lassen. Was der Täter wohl nicht ahnte: Er hinterließ Fingerabdrücke am Zelt, die Ermittler konnten diese sicherstellen. Der Treffer in der Datenbank führte zu einem 43-Jährigen, der in München wohnt. Da sich der Verdächtige nicht zur Tat äußern wollte, kümmert sich nun die Staatsanwaltschaft um den Vorfall.