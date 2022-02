17-Jährige in Umkleide gezerrt: Polizei nimmt Ladendetektiv fest

Beim Einkaufen in der Kaufingerstraße ist ein 17-jähriges Mädchen am Montagabend von einem 36-jährigen Mann in einer Umkleidekabine sexuell belästigt worden. Der Täter ist gefasst.

Altstadt - Am Montagabend hat ein unbekannter Mann eine 17-Jährige in einem Geschäft in der Kaufingerstraße sexuell belästigt. Dies berichtet die Polizei.

Kaufingerstraße: Mann zerrt Jugendliche in Umkleide

Der 36-jährige Tatverdächtige sprach die Jugendliche, die in Begleitung einer gleichaltrigen Schülerin war, vor einem Geschäft an und gab an, ein Ladendetektiv zu sein. Dann beschuldigte er die sie des Ladendiebstahls. Anschließend zerrte der Mann die Auszubildende in eine Umkleidekabine. Unter der Androhung die Polizei zu rufen, forderte er den Teenager auf, sich zu entkleiden und sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen.

Verdächtiger nach kurzer Fahndung gefasst

Die 17-Jährige verweigerte dies laut Polizei, rannte aus dem Geschäft und verständigte Polizeibeamte in der Innenstadt. Der 36-Jährige konnte nach kurzer Fahndung in einem Büro eines anderen Geschäfts festgenommen werden: Bei ihm handelte es sich tatsächlich um einen Ladendetektiv.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund eines Sexualdelikts eingeleitet. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.