Stadtspaziergang am Rindermarkt: Das Ruffinihaus - ein Schmuckstück

Neulich war unser Stadtspaziergänger am Rindermarkt auf Tour - das Ruffinihaus hat es ihm besonders angetan.

Immer was los: italienische Momente beim Segafredo am Rindermarkt.

Sigi Müller 9 Immer was los: italienische Momente beim Segafredo am Rindermarkt.

München - Eines der schönsten Gebäude in der Altstadt ist das Ruffinihaus am Rindermarkt, welches in den letzten Jahren sehr aufwendig restauriert worden ist.

Gleich vier Straßenschilder umrahmen das Gebäude, beziehungsweise das denkmalgeschützte Ensemble, das ja eigentlich aus drei Einzelhäusern besteht: Rindermarkt, Pettenbeckstraße, Sendlinger Straße und Rosental. Als Halbrelief schmückt das Münchner Kindl die Stirnseite des Gebäudes - was auch irgendwie logisch ist: Der Bau gehört der Landeshauptstadt.

Die Längsseite an der Sendlinger Straße zieren der Bürger, die Hausfrau, der Künstler, die Jungfrau, der Gelehrte und die Bäuerin. Sehr aufwendig stuckiert, das ganze Gebäude.

Zeit nehmen für den Ruffini-Turm

Auf der anderen Seite ein Bild des ehemaligen Ruffini-Turms von 1175, der 1808 abgebrochen wurde. Alleine dafür, das Gebäude in aller Ruhe von allen Seiten einmal anzuschauen und auf sich wirken zu lassen, sollte man sich wirklich Zeit nehmen.

Ein Stück weiter auf dem Platz, der große Rinderbrunnen, mit viel Platz auf der Mauer, um eine Brotzeit zu genießen oder kurz auszurasten. Über der Straße der alte, inzwischen frei stehende Löwenturm aus dem 14. Jahrhundert. Leider ist er nicht zugänglich.

Ein bisserl verloren wirkt der Löwenturm, seit er freigestellt worden ist. © Sigi Müller

Im Winter ist auf dem Platz der Christkindlmarkt "Sternenplatzl", benannt nach den leuchtenden Sternen in den alten Bäumen und mit der großen Weihnachtspyramide. Ich denke, wir alle wünschen uns, dass wir in diesem Jahr wieder alle, ohne Einschränkungen, einen Glühwein dort trinken können.

Ein schönes Stück Altstadt hier, das bei einem kleinen Spaziergang locker zu erkunden ist.

In diesem Sinne eine schöne Woche, Ihr Sigi Müller