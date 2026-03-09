Ein "Bürgermeister der Herzen" und verdoppelte Prozentzahl: Die Linke feiert ihre Ergebnisse als Erfolg. Im Stadtrat legt sie zu. Ein Stimmungsbild von der Wahl-Party.

Gute Laune bei den Stadtratskandidaten der Linken auf der Wahlparty im Werksviertel.

Er sei der Bürgermeister der Herzen, sagt Stefan Jagel auf der Bühne der Nachtkantine im Werksviertel. Hier feiert Die Linke am Sonntagabend ihre Wahlparty.

Stefan Jagel: "Ich bin Bürgermeister der Herzen"

Den Titel gibt sich Jagel, der OB-Kandidat der Linken, mit Verweis auf den von ihm aufgedeckten "Dieter-Reiter-Skandal". Tatsächlich gehört er zu jenen, die Dieter Reiters nicht genehmigte Nebeneinkünfte beim FC Bayern in den Stadtrat getragen haben (AZ berichtete). "Ich fand"s richtig, dass ich das gemacht habe", sagt er. Zustimmender Jubel geht durch den Saal.

Mit 2,4 Prozent ist Die Linke bei der OB-Wahl zwar weit von der Stichwahl entfernt. Trotzdem feiert die Partei den Abend als Erfolg: Das Ergebnis hat sich im Vergleich zur letzten Kommunalwahl verdoppelt. "Wir haben eine gute Basis", sagt Jagel.

Stefan Jagel sieht sich als "Bürgermeister der Herzen". © Daniel Loeper

Spannender für Die Linke ist ohnehin die Stadtratswahl. Deren Ergebnis wird am Sonntagabend mit Spannung erwartet. In der Nachtkantine wirkt die Stimmung trotzdem entspannt: Rund 200 Gäste sind gekommen, zur Stärkung gibt es Pizzaecken aus großen Kartons für 3,50 Euro. Auf der Bühne stehen Danksagungen und Ehrungen auf dem Programm, dazu wagen die Stadtratskandidaten eine teils verhaltene Tanzeinlage zum 80er-Hit "You Spin Me Round (Like a Record)" von Dead or Alive. Getrunken wird größtenteils alkoholfrei. Zwischen den rund 150 Gästen blitzen lila Westen auf – ein Awareness-Team ist ebenfalls vor Ort.

Aufgeregt sei er nicht, sagt Jagel zu Beginn des Abends zur AZ. "Eher vorfreudig. Das ist wie Warten aufs Christkind."

Linke erlebt Aufschwung

Ganz unbegründet ist der Optimismus nicht. Die Partei hat in München im vergangenen Jahr einen deutlichen Aufschwung erlebt: Seit Februar 2025 haben sich die Mitgliederzahlen nach Parteiangaben auf knapp 2000 verdoppelt, rund 1200 neue Mitglieder sind eingetreten.

Auch bei der Bundestagswahl erzielte die Partei in München 8,9 Prozent der Zweitstimmen – eine Verdopplung im Vergleich zu 2021.

Kurz vor halb zehn trudeln die ersten Ergebnisse zur Stadtratswahl ein: Die Linke erreicht 6,4 Prozent und sichert sich voraussichtlich fünf Sitze. Das Ergebnis hat sich damit im Vergleich zur vergangenen Wahl verdoppelt: Die Linke erzielte mit einen Stimmenanteil von 3,3 Prozent drei Sitze im Stadtrat.

"Ich bin überglücklich": Die Linke legt in München zu

Die Freude über das Ergebnis ist groß: "Ich bin überglücklich", sagt Jagel. Er freue sich, dass die "harte Arbeit" so gut bei den Wählerinnen und Wählern angekommen ist. "Ich hab sogar ein bisschen Tränen in den Augen" , sagt er zur AZ. Die Feierlaune bricht also auch nach dem vorläufigen Ergebnis der Stadtratswahl nicht ab.

Wie viele Sitze Die Linke tatsächlich im Mai im Stadtrat einnehmen wird, zeigt sich ab Montagabend. Sicher ist: Es werden auf jeden Fall mehr als bei der letzten Wahl.