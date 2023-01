Stadtgeschichte zum Mitnehmen: Das Café Fink, ein legendärer Künstler-Treff

Am Frauenplatz, Ecke Löwengrube sorgte einst ein Künstlertreff für Furore – später stand hier das "Posteck".

Das ehemalige "Posteck" an der Frauenkirche aus der Luft. 2002 erbaut, ist es jetzt Teil des Polizeipräsidiums.

Google Earth 6 Das ehemalige "Posteck" an der Frauenkirche aus der Luft. 2002 erbaut, ist es jetzt Teil des Polizeipräsidiums.

1904: Das Café Baumann (l.) mit Blick in die herrlich kleinteilige Löwengrube.

Foto: Stadtarchiv 6 1904: Das Café Baumann (l.) mit Blick in die herrlich kleinteilige Löwengrube.

1923 war Schluss mit Cafés: Nach einem Umbau war hier ab 1925 die Deutsche Reichspost untergebracht. In München firmierte das Eck seither als "Posteck".

Foto: Stadtarchiv 6 1923 war Schluss mit Cafés: Nach einem Umbau war hier ab 1925 die Deutsche Reichspost untergebracht. In München firmierte das Eck seither als "Posteck".

München - Wer kennt es heute noch? Wem sagt der Name noch was? Sicherlich nicht mehr allzu vielen. Derweil war das Café Fink, ab 1830 in der Löwengrube 1, mal ein legendärer Künstler-Treff. Hier wurde gezecht, gequalmt, gesungen und lebhaft diskutiert.

Künstlertreff und Malerkneipe

"Eines der interessantesten Kaffeehäuser ist das Fink'sche, die sogenannte Malerkneipe, vor dem Carlsthore. Hier versammeln sich die jungen Maler, und oft schon sind Genrebilder mit dem Beifall der Kunstwelt beehrt worden, deren Originale in diesem unansehnlichen Winkel zusammengedrängt sitzen." So beschrieb der Publizist August Lewald († 1871) das legendäre Kaffeehaus.

Stammlokal des Münchner Kunstvereins

Im Kreuzviertel, unmittelbar an der Frauenkirche, war das Café Fink eines der Stammlokale der Künstler des Münchner Kunstvereins, der sich 1823 in Konkurrenz zur "Königlichen Akademie der Bildenden Künste" gegründet hatte.

Wie's dort mal ausgesehen hat in etwa, weiß man. Gäste und Interieur des Kaffeehauses wurden von den Künstlern in Skizzen und Gemälden festgehalten. So etwa ein Gemälde des dänischen Malers Wilhelm Ferdinand Bendz († 1832). Dessen Kaffeehausszene zeigt die Künstlerrunde, unter ihnen Wirt Christian Morgenstern und Wilhelm von Kaulbach.

Münchens künstlerischer Kern

Wenig bekannt sind die Anfänge des Cafés. Das Eckhaus in der Löwengrube war Teil des ehemaligen Augustinerstocks, gehörte also bis zur Aufhebung 1803 zum Augustinerkloster. Nach der Säkularisation wurde das Eckhaus verkauft. Ende der 1820er Jahre zog das Kaffeehaus von Josef Anton Fink ein, der das Gebäude 1837 ersteigert hatte.

Nach Finks Tod wechselte es oft den Besitzer. Um 1860 übernahm Cafetier Karl Riederer († 1884) das Lokal unter seinem Namen. Im Jahr 1868 erwarb der vorher in Paris tätige Cafétier Adolf Baumann das Kaffeehaus und führte es fortan unter dem Namen "Café Baumann". Später übernahmen dessen Frau bzw. Tochter die Führung, bevor es 1923 endgültig seine Tore schloss.

Ab 1925 war hier dann die Deutsche Reichspost untergebracht – weshalb das Eck noch lange unter "Posteck" firmierte. Im Krieg zerstört, war lange nur eine niedrige Nachkriegsbaracke an der Stelle. Das Posteck wurde dann 2001 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, der jetzt Teil des Polizeipräsidiums ist.