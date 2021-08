Stadt warnt: Springen von Brücken in die Isar ist lebensgefährlich!

Vor allem wegen der nach wie vor zahlreichen Treibhölzer ist das Springen in die Isar gefährlich, warnt die Stadt.

München - In den vergangenen Tagen seien "vermehrt" Kinder und Jugendliche dabei beobachtet worden, wie sie von Brücken sowohl in die Isar als auch in den Werkkanal gesprungen sind. Das sei lebensgefährlich, warnt das Referat für Klima- und Umweltschutz nun.

Stadt warnt: Nicht in die Isar springen!

"Es besteht erhebliche Verletzungs- und Lebensgefahr beim Eintauchen in das Gewässer. Unter der Wasseroberfläche können sich Treibhölzer oder andere gefährliche Gegenstände befinden, die dicht unterhalb der Wasseroberfläche treiben und für die Springenden nicht zu erkennen sind", schreibt die Stadt.

Vor allem die Conwentzbrücke in Thalkirchen ist für Sprünge beliebt. Aber: "An dieser Stelle ist das Baden nach der Bade- und Bootverordnung verboten", so die Stadt.