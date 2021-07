Stadt München teilt mit: Badeverbot an der Isar bleibt vorerst bestehen

Im Landkreis München gilt das Bootsfahrverbot auf der Isar bereits seit vergangener Woche nicht mehr, in der Stadt allerdings schon noch. Es bestehe weiterhin eine "erhebliche Gefahr für Leib und Leben".

So sah die Isar in München vor etwa einer Woche aus.

München - Seit dem 19. Juli besteht ein Bade- und Bootsfahrverbot auf der Isar, vorerst bleibt es auch weiterhin bestehen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Verbot gelte demnach weiterhin von der südlichen Stadtgrenze nach der Großhesseloher Brücke bis zur Leinthalerbrücke im Norden ausnahmslos.

Auch wenn der Pegel mittlerweile wieder deutlich abgesunken sei, bestehe dem Referat für Klima- und Umweltschutz zufolge weiterhin "eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben". Grund dafür sind noch immer starke Strömungen, gefährliche Strudel sowie Wasserwalzen. Außerdem ist das Wasser weiterhin trüb, weswegen Treibgut unter der Oberfläche nicht zu erkennen ist.

Erst am vergangenen Montag hat sich ein junges Pärchen mit einem Schlauchboot in Lebensgefahr gebracht. Die beiden strandeten am Wehr in Großhesselohe.

Bootsfahrverbot im Landkreis München aufgehoben

Im Landkreis München kann man bereits seit vergangener Woche wieder mit dem Schlauchboot auf der Isar fahren. Wie das Landratsamt München am Freitag mitteilte, ist das verfügte Verbot ab sofort wieder aufgehoben.

Im Landkreis können Schlauchboot-Fahrer ab sofort wieder auf der Isar schippern. (Archivbild) © imago images / Karo

"Die akute Gefahrensituation hat sich deutlich entspannt. Der Wasserstand der Isar ist deutlich gesunken", hieß es in der Mitteilung der Behörde. Zudem gehe die Trübung des Wassers zurück, auch eine vermehrte Abfuhr von Treibgut sei inzwischen nicht mehr zu erwarten.