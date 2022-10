Staatsgemäldesammlungen kritisieren Kartoffelbrei-Angriff

Am vergangenen Sonntag haben Klima-Aktivisten in Potsdam ein Monet-Gemälde mit Kartoffelbrei beworfen. Was der Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen dazu sagt.

27. Oktober 2022 - 12:02 Uhr | AZ/dpa

Besucher betrachten in der Alten Pinakothek von Peter Paul Rubens "Das Große jüngste Gericht". © Felix Hörhager/dpa/Archivbild