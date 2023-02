St. Patrick's Day im März: München feiert wieder grün

Zum 25. Mal gibt es eine St.-Patrick's-Day-Parade in München – die größte auf dem europäischen Festland.

München - Alles begann im März 1996. Damals versammelten sich in München rund 100 grün gekleidete Iren und Irland-Fans, um des Nationalheiligen St. Patrick zu gedenken. Es gab eine Mini-Parade. Man rechnete mit knapp 300 Zuschauern. Gut 3.500 kamen.

Danach war klar: Der St. Patrick's Day samt Parade wird auch weiterhin stattfinden. Nicht mal in den kühnsten Träumen hatte indes jemand damit gerechnet, dass der irische Gedenktag in München zum größten seiner Art auf dem ganzen europäischen Festland werden würde!

OB Reiter: "Freue mich sehr, dass wir wieder feiern können"

Heuer feiert diese bayerisch-irische Erfolgsgeschichte (nach drei Jahren corona-bedingter Pause) ihr 25. Jubiläum. Zur großen Parade mit anschließendem Fest auf dem Odeonsplatz werden am 12. März über 40.000 Besucher und Besucherinnen erwartet – viele natürlich ausstaffiert mit grünen Hüten oder Brillen in Form des irischen Kleeblatts.

Teilnehmer bei der St.-Patricks-Day-Parade auf der Leopoldstraße vor vier Jahren. (Archivbild) © imago/Michael Westermann

"Ich freue mich sehr, dass wir wieder feiern können", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der Präsentation der Jubiläumsfeierlichkeiten im Kilians Irish Pub am Dom: "Bei diesem besonderen Event geht es ja auch um das Miteinander, um das Bekenntnis zu Toleranz und Weltoffenheit, um den Austausch zwischen den Kulturen." Reiter ist nicht nur Schirmherr des St. Patrick's Day, der heuer vielmehr ein zweitägiges Festival (11.-12. März) ist: Der passionierte Hobbymusiker wird auch nach der Parade gemeinsam mit der Paul Daly Band aufspielen.

In großer Vorfreude: St. Patrick (alias Wolfgang Schramm), OB Dieter Reiter und Paul Daly (r.), der "Grand Marshal" der Parade. © BrauerPhotos/A.Schulze

Deren Chef, Irish-Pub-Wirt und Münchens wohl bekanntester Ire, Paul Daly, war 1996 Mitbegründer des weiß-blauen St. Patrick's Day. Von Anbeginn an findet dieser in München nicht am eigentlichen irischen Nationaltag, dem 17. März, statt, sondern am Wochenende davor. "Anders als in Irland ist St. Patrick's Day in Deutschland ja kein gesetzlicher Feiertag", so Daly zur AZ: "Da ist das Wochenende natürlich viel besser, damit Gäste, Parade- und Fest-Teilnehmer auch Zeit zum Feiern haben."

St. Patrick's Day in München: Das Programm am 11. und 12. März

Zum 25. Jubiläum gibt es bereits am Samstag, 11. März, von 12 bis 18 Uhr auf dem Odeonsplatz Musik und Food-Trucks. Um 18 Uhr beginnt in St. Ludwig die Messe zu Ehren des Heiligen Patrick, der als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Ab 20.30 Uhr treten im Amerikahaus irische Künstler auf (Karten 25 Euro).

Am Sonntag, 12. März, folgt der Höhepunkt: die Parade mit diesmal über 60 Gruppen und 1.400 Teilnehmern. Start ist ab 12 Uhr an der Münchner Freiheit. Über die Leopold- und Ludwigstraße ziehen Dudelsackpfeifer, Rugbyspieler, Mittelalterfans und Co. zum Odeonsplatz, wo bis 18 Uhr ein buntes Festprogramm mit irischen Bands und Tanzgruppen geboten ist. Wie sagte doch OB Reiter: "Iren und Bayern verbindet auch, dass beide gerne feiern."