Auf frischer Tat: Sprayer in gesperrtem Luise-Kiesselbach-Tunnel erwischt

Drei Sprayer gehen im Luise-Kiesselbach-Tunnel ihrer Leidenschaft nach, werden dabei aber beobachtet. Nach der Festnahme muss einer von ihnen ins Krankenhaus.

Am Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, wollten drei Sprayer in der Oströhre des derzeit abgesperrten Luise-Kiesselbach-Tunnel ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen. Auf circa sieben mal zwei Meter sprühte das Trio die Buchstaben A-R-S an die Tunnelwand.

Blöd nur, dass sie dabei via Kameras im Tunnel von der Verkehrsleitzentrale beobachtet wurde, welche die Polizei alarmierte, die sich dann mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort begab.

Sprayer im Tunnel auf frischer Tat erwischt

Zwar konnte das Sprayer-Trio in der Zwischenzeit die Fliege machen, doch im Rahmen einer Sofortfahndung in Tatortnähe konnten drei Verdächtige von den Polizeibeamten festgestellt und festgenommen werden. Zudem wurden in der Nähe des Tunnels mehrere Sprühdosen mit Farbe aufgefunden und sichergestellt, welche auch für das Graffiti verwendet wurden.

Nachdem sich das Trio nicht widerstandslos festnehmen lassen wollte und die Flucht vor der Polizei ergriffen hatte, musste einer der drei Sprayer, nachdem er eingeholt wurde, am Boden fixiert werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, einen 22-jährigen Deutschen und einen 26-jährigen Deutschen (beide mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck). Alle drei sind bereits polizeibekannt.

Alle drei Festgenommenen sind polizeibekannt

Der 22- und der 23-Jährige fanden sich schnell im Polizeipräsidium wieder, kamen aber, nach Beendigung der erkennungsdienstlichen Behandlung, wieder auf freien Fuß. Der 26-Jährige zog sich bei der Festnahme Schürfwunden zu, klagte über Schmerzen und wurde vorsorglich durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Trio hat nun eine Anzeige und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung am Hals.

Nach einem Lkw-Brand vor zwei Jahren ist der Luise-Kiesselbach-Tunnel seit vergangenem Mittwoch wegen umfassender Sanierungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung führt zu einem Verkehrschaos, welches auch die umliegenden Straßen kollabieren lässt.