Am Sonntag findet in München der "SportScheck-Run 2025" statt. Dies hat auch Auswirkungen auf einige Buslinien.

Am Sonntag, 6. Juli, findet in München der "SportScheck Run" statt. Start und Ziel sind am Siegestor. (Archivbild)

Am Sonntag, 6. Juli, findet in München wieder der "SportScheck-Run 2025" statt. Start ist direkt hinter dem Siegestor, danach führt die Strecke (je nach Länge, möglich sind fünf Kilometer, zehn Kilometer und ein Halbmarathon) über die Ludwigsstraße, in die Thiemestraße und anschließend durch den Englischen Garten und zurück zum Siegestor.

Je nach Distanz sind die Startzeiten um 8 Uhr (21,1 km), 11 Uhr (10 km) und um 12.45 Uhr (5 km). Bis Freitag haben sich bereits mehr als 17.000 Läufer für das Sportevent angemeldet.

Der "SportScheck-Run" hat im entsprechenden Bereich auch Auswirkungen auf den ÖPNV. So müssen von Samstag, 5. Juli ca. 19 Uhr bis Sonntag, 6. Juli ca. 19 Uhr folgende Buslinien umgeleitet werden, teilweise entfallen in dieser Zeit einige Haltestellen:

Wegen "SportScheck-Run": Diese Buslinien werden umgeleitet

Der Bus 54 wird zwischen Mauerkircherstraße und Münchner Freiheit über die Dietlindenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Chinesischer Turm, Thiemestraße, Giselastraße und Hohenzollernstraße entfallen. An der Haltestelle Am Tucherpark wird jeweils die Haltestelle der Gegenrichtung bedient. Die Haltestelle Hirschauer Straße ist in Richtung Lorettoplatz zur Haltestelle Tivolistraße an der Einmündung Tivoli-/Theodorparkstraße verlegt.

Die CityRing (58/68) wird zwischen Oskar-von-Miller-Ring / Amalienstraße und Mauerkircherstraße umgeleitet. Die Haltestelle Von-der-Tann-Straße ist in die Von-der-Tann-Straße verlegt, die Haltestellen Universität, Siegestor, Georgenstraße, Giselastraße, Thiemestraße, Chinesischer Turm, Hirschauer Straße und Tivolistraße entfallen.

Der Bus 154 wird zwischen Universität und Mauerkircherstraße umgeleitet. Die Haltestellen Siegestor, Georgenstraße, Giselastraße, Thiemestraße, Chinesischer Turm, Hirschauer Straße und Tivolistraße entfallen.

Die NachtBus-Linien N43/N44 werden zwischen Münchner Freiheit und Mauerkircherstraße via Dietlindenstraße und Am Tucherpark umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, Giselastraße, Thiemestraße und Chinesischer Turm entfallen.