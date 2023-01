Sportbad am Forstenrieder Park zwei Jahre geschlossen: Das "Stäblibad" wird saniert

Das Sportbad am Forstenrieder Park ist marode. Zwei Jahre dauern die Arbeiten.

München - In das Schwimmbad Forstenrieder Park gehen viele Sportler, die nicht planschen, sondern in dem 25-Meter-Becken schnell ihre Bahnen ziehen wollen. Heuer müssen sie sich dafür einen anderen Ort suchen. Denn das Bad, das auch als "Stäblibad" bekannt ist, ist sanierungsbedürftig.

Komplettsanierung in den nächsten zwei Jahren

In diesem Jahr sollen laut den Stadtwerken die Sanierungsarbeiten beginnen. Zwei Jahre sollen die Arbeiten dauern. Währenddessen wird das Bad geschlossen sein. Die Kosten können die Stadtwerke noch nicht absehen. Das Bad muss aber komplett saniert werden.

Für alle, die das Bad kennen, ist das keine Überraschung: Schon seit etwa zwei Jahren stören immer wieder bauliche Mängel den Betrieb: Mal funktionierten die Duschen nicht richtig, dann wurde der Betrieb der Finnischen Sauna eingestellt - dort hatte sich Schimmel gebildet.

Auch die Bauarbeiten im Prinzregentenbad dauern an

Eine Generalsanierung war also längst beschlossene Sache, ließ aber auf sich warten. 2023 soll es also endlich losgehen. Auch die Sauna im Prinzregentenbad, wo es im Sommer gebrannt hatte, bleibt noch das ganze Jahr zu. Schließlich zerstörte das Feuer den ersten Stock in großen Teilen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch das ganze Jahr an. Eine Kostenschätzung wollten die Stadtwerke nicht abgeben.

Doch zumindest das Freibad, das die Stadtwerke nach dem Brand schließen musste, macht diesen Sommer wieder auf. Das Erdgeschoss (Kasseneingang) und Untergeschoss (Umkleiden, Sanitärräume, Zugang zum Freiareal) ist laut den Stadtwerken intakt.