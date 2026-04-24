Spektakel im Olympiapark: Dieses Event wird das Highlight am Wochenende

Die E BIKE DAYS München powered by Burgenland finden wieder statt vom 24. bis 26. April 2026 – an drei Tagen verwandelt sich der Olympiapark in ein Eldorado für alle Radl-Fans. Testen Sie mehr als 1.000 E-Bikes. Und das ganz kostenlos.

24. April 2026 - 16:06 Uhr

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Gravel und E-MTB liegen voll im Trend – auch im E-Bike-Segment. Passend dazu bringen zahlreiche Aussteller ihre neuesten Modelle und Innovationen mit nach München, zum Testen und Ausprobieren.

READY FOR E-BIKE – schon zum neunten Mal sind die den Olympiapark an drei Tagen der Place to be für Radl-Fans – inklusive Pumptrack, Trails und Deutschlands größter E-Bike Endkundenmesse, die Veranstalter erwarten mehr als 130 Marken.

Am 24. April 2026 beginnt die dreitägige Veranstaltung, die sich an alle Fahrradbegeisterte richtet. Der Eintritt sowie alle Mitmach- und Bühnenprogramme und das Testen der E-Bikes sind kostenlos – die Anmeldung ist ab sofort bequem möglich sowie bei der Veranstaltung vor Ort möglich.

Blick auf das Eventgelände: Auch kulinarisch warten z.B. Weinverkostungen und Streetfoodstände auf die Besucherinnen und Besucher. © Giacomo Podetti

Ein vielfältiges Angebot nicht nur an E-Bikes

Schon zum dritten Mal ist die Bike-Urlaubsregion Burgenland als Presenting-Partner dabei. Mit rund 300 Sonnentagen im Jahr und Österreichs längster Radsaison bringt das Burgenland echtes Bike-Urlaubsfeeling nach München. Besonderes Highlight: eine 30 Quadratmeter große Sonnenterrasse mit bestem Blick über das Eventgelände. Die Weinverkostung und ein Foodtruck mit heimischen Streetfood-Spezialitäten runden das Genussangebot für die Besucher der ab.

Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern präsentieren die Marken mehr als 1.000 E-Bikes, die Besucherinnenund Besucher vor Ort ausprobieren, testen und direkt erwerben können. © Giacomo Podetti

Kompetente Beratung vor Ort

Die sind ein Treffpunkt für Fahrradbegeisterte, Familien und alle, die das E-Bike für sich entdecken möchten. Im Olympiapark – zwischen Hans-Jochen-Vogel-Platz und Olympiasee – entsteht ein wahres Paradies für alle Bike-Begeisterten. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern präsentieren die Marken mehr als 1.000 E-Bikes, die Besucherinnen und Besucher vor Ort ausprobieren, testen und direkt erwerben können. Kompetente Fachberatung begleitet das vielfältige Angebot.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Was die E BIKE DAYS für uns ganz klar ausmachen, sind die besondere Location im Olympiapark und das Publikum. Durch die zentrale Lage des Events und die unmittelbare Nähe zu den Bergen erreichen wir hier viele verschiedene Zielgruppen. sagt Amelie Köhler von Shimano.

"Wir sind produktseitig breit aufgestellt und sprechen damit ein vielfältiges Publikum an – für uns der perfekte Auftakt in die Outdoor-Eventsaison."

Bereits zum neunten Mal sind die E BIKE DAYS powered by Burgenland im Olympiapark und bieten drei Tage lang ein attraktives Programm für alle Radl-Begeisterten. © Giacomo Podetti

Gravel und E-MTB

Gravel und E-MTB liegen voll im Trend – auch im E-Bike-Segment. Passend dazu bringen zahlreiche Aussteller ihre neuesten Modelle und Innovationen mit nach München und präsentieren sie dem Publikum im Rahmen der

Die E BIKE DAYS ziehen jedes Jahr ein starkes, innovationsoffenes Publikum an, sagt Benjamin Dusek von Specialized Munich.



"München zählt zu unseren strategisch wichtigsten Städten. Hier ist unser Flagship Store beheimatet und die Stadt gilt als Hotspot für urbane Mobilität. Das Gelände im Olympiapark bietet perfekte Teststrecken, um unsere Modelle unter echten Bedingungen auszuprobieren."

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm wie z.B. der Shimano Technikparcours oder Fahrtechnik-Training sind Bestandteil der dreitätigen Veranstaltung. © Giacomo Podetti

Als Hauptpartner des Events sind die Marken Specialized, Shimano, Giant, Abus, Decathlon und Tunap Sports vertreten.

Der Eintritt zu den E BIKE DAYS München und das Testen der E-Bikes sind kostenlos. Die Anmeldung ist online vorab oder bei der Veranstaltung vor Ort möglich. © Giacomo Podetti

Öffnungszeiten

• Freitag 24. April 2026 | 12.00 – 19.00 Uhr

• Samstag 25. April 2026 | 10.00 – 19.00 Uhr

• Sonntag 26. April 2026 | 10.00 – 17.00 Uhr

Programm und Testmöglichkeiten bei den E BIKE DAYS München powered by Burgenland: E-Bike-Teststrecken – powered by Specialized:

E-MTB: ca. 2 km | über 100 hm | erhebliche Anstiege

E-Urban: ca. 2 km | 100 hm | Anstieg auf den Olympiaberg Abwechslungsreiches Bühnenprogramm:

TUNAP SPORTS BIKE SERVICE STATION – professionelle Fahrradreinigung

SHIMANO Technikparcours an den Terrassenstufen

Decathlon Family Area mit Pumptrack sowie Programm für Groß und Klein

ABUS-Fahrradparkplatz und Helmverleih

Verkauf vor Ort zu attraktiven Messepreisen

SHIMANO Fahrtechnik-Training, Anmeldung jeweils 30 Minuten vorher vor Ort

Informationen sowie das vollständige Programm und alle Aussteller der Veranstaltung gibt es unter