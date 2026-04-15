E BIKE DAYS: Vorbeikommen und E-Bike im Wert von rund 4.900 Euro gewinnen
E BIKE DAYS im Olympiapark powered by Burgenland – und die Abendzeitung ist mittendrin, mit einem eigenen Stand: Vom 24. bis 26. April dreht sich am legendärsten Sport-Spot der Stadt alles um den begehrtesten Rad-Typ unserer Zeit – in allen Variationen, vom Pedelec bis zum voll motorisierten Fahrrad ohne Trittunterstützung. Wer sich für diese Art der Mobilität interessiert, kommt an den E BIKE DAYS nicht vorbei.
Die Öffnungszeiten der E BIKE DAYS 2026 für Besucher:
- Freitag, 24. April von 12 bis 19:00 Uhr
- Samstag, 25. April von 10 bis 19:00 Uhr
- Sonntag, 26. April von 10 bis 17:00 Uhr
E-Bike von GIANT gewinnen
Besuchen Sie uns am Stand der Abendzeitung und sichern Sie sich die Chance auf ein echtes Multitalent: das AnyTour X E+ 1 von GIANT in der Farbe Storm Cloud. Das neue Giant AnyTour X E+ 1 ist ein modernes E-Trekkingbike, das Komfort, Leistung und Vielseitigkeit ideal miteinander verbindet. Es eignet sich sowohl für den täglichen Einsatz in der Münchner Innenstadt als auch für längere Touren auf Schotter-, Waldwegen und entlang der Isar. Dank seines leistungsstarken SyncDrive Sport 3 Motors mit 85 Nm Drehmoment und intelligenter Unterstützungssteuerung bietet es ein natürliches, kraftvolles Fahrgefühl.
Besonders hervorzuheben ist der integrierte 800-Wh-Akku, der je nach Bedingungen Reichweiten von bis zu etwa 250 km ermöglicht und damit auch für ausgedehnte Abenteuer geeignet ist. Die komfortable Federung, breitere Reifen und die stabile Rahmenkonstruktion sorgen für Sicherheit und Fahrspaß auf unterschiedlichstem Terrain. Hinzu kommen smarte Sicherheitsfeatures wie Aegis Radar und Aegis Tire Checker.
Mit seiner umfangreichen Ausstattung – inklusive Gepäckträger, Beleuchtung und moderner Sensorik – präsentiert sich das AnyTour X E+ 1 als zuverlässiger Allrounder für Alltag, Reisen und leichte Offroad-Einsätze. Das perfekte München-Mobil.
Am AZ-Stand vor Ort können Sie sich kostenlos für das Gewinnspiel anmelden und mit etwas Glück schon bald auf dem Turbo Vado durchstarten. Außerdem haben Sie die Chance, am Glücksrad zu drehen und sich eines von vielen kleinen Geschenken zu sichern. Vorbeischauen lohnt sich also!
- Themen:
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