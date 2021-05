SPD und Grüne wollen mobile Toiletten auf der Theresienwiese

Die Rathaus-Fraktionen von SPD und Grünen wollen temporäre Toilettenanlagen auf der Theresienwiese. Damit soll ein Anreiz für Outdoor-Sport geschaffen werden.

München - Gibt es bald temporäre Toilettenanlagen auf der Theresienwiese? In einem Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordern die Rathaus-Fraktionen von SPD/Volt und Die Grünen/Rosa Liste die Stadtverwaltung dazu auf, zu überprüfen, ob es möglich wäre, auf der Theresienwiese mobile und zeitlich befristete Sanitäre Anlagen zu installieren.

Anreiz für Outdoor-Sport soll geschaffen werden

Da durch die Corona-Maßnahmen sämtliche Hallen für den Sportbetrieb geschlossen sind, und den Menschen in München damit kaum noch Möglichkeiten bleiben ihrem Sport oder sonstiger Bewegung nachzugehen, rücken für sportliche Betätigungen öffentliche Plätze wie die Theresienwiese in den Vordergrund, so die Begründung des Antrags.

Zusammenarbeit mit den Bezirksausschüssen?

Um auf der Theresienwiese den Outdoor-Sport besser zu ermöglichen, soll die Stadtverwaltung, in Absprache mit den anliegenden Stadtbezirken und Vereinen versuchen, dort mobile Toilettenanlagen zu errichten. Dadurch würde ein Anreiz zur aktiven Bewegung im Freien geschaffen werden.

Sollte die finanzielle Situation der Stadtverwaltung einer Realisierung im Wege stehen, so im Antrag weiter, soll überprüft werden, ob für diesen Zweck das Budget der zuständigen Bezirksausschüsse (BA) herangezogen werden kann. Eine mögliche Aufstellung von Toilettenanlagen soll in Abstimmung mit dem zuständigen BA erfolgen.