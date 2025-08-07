Ist wieder Sommer in der Stadt: So wird das Wetter am Wochenende in München und Bayern

In den kommenden Tagen können die Sommerferien endlich mit sommerlichem Wetter dienen. Bayern erwartet zum Wochenende viel Sonne und Temperaturen von bis zu 34 Grad.

In den kommenden Tagen gibt es Sonne satt in München und Bayern.

Die Menschen in Bayern können sich zum Ende der Woche und am Wochenende über sonniges Sommerwetter freuen – perfekt für ein Picknick oder den nächsten Badeausflug. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Tagen meist trockenes Wetter und steigende Temperaturen.

Am Donnerstag rechnen die Wetterexperten mit Höchstwerten von 24 Grad in Hochfranken und 29 Grad an der Donau. Dabei weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, der teilweise etwas auffrischen kann. In München steigt das Thermometer auf 26 Grad bei strahlend-blauen Himmel am Vormittag, nachmittags können sich auch ein paar Wolken zeigen.

Wochenende mit viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad

Auch am Freitag lässt sich viel Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen sollen bei 27 bis 32 Grad liegen. Auch München wird zum Beginn des Wochenendes mit sehr viel Sonne und 28 Grad verwöhnt.

Am Samstag wird der Sonnenschein teils von Schleierwolken getrübt. Dennoch soll es laut DWD mit Höchstwerten von 28 bis 34 Grad der zunächst heißeste Tag werden. Nur am Alpenrand kann es am Wochenende auch zu Schauern und Gewittern kommen. Der Himmel über München zeigt sich am Morgen und Vormittag von seiner schönsten blauen Seite, nachmittags ziehen, bei etwa 29 Grad, vereinzelt Wolken auf.

Der Sonntag bleibt dem DWD zufolge ebenfalls heiß und sonnig bei Höchsttemperaturen von 27 bis 33 Grad. In München am Vormittag wieder strahlend blauer Himmel, nachmittags hier und da ein paar Wolken. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke.