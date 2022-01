Nach tödlichem Unfall: Sonnenstraße gesperrt!

Tödlicher Unfall auf der Sonnenstraße in München. Ein Lkw-Fahrer übersieht eine Frau mit Radl. Die Bergung läuft. Die Sonnenstraße ist in nördlicher Richtung gesperrt.

Der tödliche Unfall passierte an der Ecke Sonnenstraße/Karlsplatz

München - Schrecklicher Verkehrsunfall an der Ecke Sonnenstraße/Karlsplatz. In den frühen Morgenstunden kommt eine Frau ums Leben, nachdem ein Lkw-Fahrer diese in der Dunkelheit übersehen hat.

Unfall am Stachus: Frau stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Ob die Frau auf dem Radl saß oder dieses geschoben hatte, ist noch unklar, so ein Polizei-Sprecher auf AZ-Anfrage. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Die Bergung läuft. Die Ermittlungen beginnen.

Polizei: Sperrung der Sonnenstraße

Die Sonnenstraße ist deshalb in nördlicher Richtung – zwischen Josephspitalstraße und Lenbachplatz – komplett gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle am Stachus weiträumig zu umfahren.