So faszinierend eine Sonnenfinsternis auch ist – sie birgt auch ein erhebliches Risiko. Denken Sie jetzt an die speziellen Folienbrillen, und lassen Sie auch das 1999er-Modell liegen.

Die Schutzbrille bleibt auf der Nase: Kinder sollten die Sonnenfinsternis nur unter Aufsicht der Eltern beobachten.

Am Mittwochabend richten sich die Blicke der Münchner gen Himmel, denn dann steht die partielle Sonnenfinsternis an. Wer jetzt noch nicht die geeignete Brille hat, um das seltene Naturschauspiel genießen zu können, muss sich beeilen.

Keine Schutzbrille? Optiker beantworten wichtige Fragen – und online geht nichts mehr

"Auf Online-Bestellungen würde ich mich jetzt nicht mehr einlassen“, sagte eine Angestellte aus der "Krass-Optik"-Filiale am Isartor der AZ. Bei ihr kostet eine Folienbrille 3,90 Euro.

Selbst beim Onlinehandels-Giganten Amazon gab's am Montag nur noch einzelne Angebote, die eine Lieferung bis Dienstag bzw. Mittwoch versprechen. Der Haken: Man muss beispielsweise ein 100er-Paket für 100 Euro abnehmen.

45.000 Stück der besonderen Sonnenschutzbrillen habe die Kette "Krass Optik" deutschlandweit bestellt, am Isartor seien etwa 700 Exemplare verkauft worden: "Gerade erst haben wir noch einmal 800 Stück als Nachschub reinbekommen – und es gibt sie sogar in drei Farben." Die Folienbrillen bieten auch Drogeriemärkte, Planetarien, Sternwarten und Museen an.

Sonnenfinsternis am Mittwoch: Das rät das Bundesamt für Strahlenschutz

Beim Augenoptiker können Sie sich auch beraten lassen. Die Fachleute kontrollieren gemeinsam mit den Kunden, ob die Sonnenfinsternisbrille die Augen vollständig abschirmt und die Filterfolie frei von Beschädigungen ist.

Die Folienbrillen sind absolut notwendig, denn selbst hochwertigste Sonnenbrillen reduzieren letztlich nur die Helligkeit. "Die Schutzbrille ist gemäß den gültigen EU-Normen als sicher für den direkten Blick in die Sonne gekennzeichnet und mit dem CE-Symbol versehen. Die aktuell gültige Norm ist DIN EN ISO 12312-2:2015", teilt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) mit.

Vorsicht: "Netzhautschäden lösen keinen akuten Schmerz aus"

Wichtig ist demnach, dass Nutzungs- und Warnhinweise vorhanden sind und die Schutzbrille intakt ist – bei Folienbrillen dürfen keine Kratzer, Löcher oder Risse vorhanden sein. Also Hände weg von beschädigten Brillen, und lassen Sie sicherheitshalber auch das 1999er-Modell in der Schublade.

Laut BfS kann ein Blick in die Sonne "die Netzhaut in kürzester Zeit so schädigen, dass das Sehvermögen bleibend eingeschränkt wird oder sogar ganz verloren geht". Und es gebe kein Warnsignal, "denn Netzhautschäden lösen keinen akuten Schmerz aus". Wenn die Schädigung des Sehvermögens bemerkt wird, ist es schon zu spät – die Schäden sind bereits vorhanden und heilen nicht mehr.

Griff zum Fernglas? "Optische Geräte bündeln die Sonnenstrahlen"

Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt auch vor Schutzmitteln der Marke Eigenbau: "Rußgeschwärzte Gläser, schwarze Filmstreifen, CDs oder Ähnliches sind zur Sonnenbeobachtung ungeeignet und gefährlich."

Wer die Sonnenfinsternis mit einem Fernglas, Teleskop oder einer Kamera beobachten will, muss besonders vorsichtig sein. "Optische Geräte bündeln die Sonnenstrahlen", heißt es beim Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen: "Deshalb müssen geeignete Sonnenfilter oder spezielle Schutzfolien fachgerecht vor dem Objektiv angebracht werden."