Sommer-Tollwood 2025: Wichtige Infos zu Konzerten, Öffnungszeiten und Anfahrt

Von Donnerstag, 19. Juni bis Sonntag, 20. Juli 2025 findet im Olympiapark wieder das über Münchens Grenzen hinaus beliebte Tollwood-Sommerfestival statt. Motto in diesem Jahr ist "Mut und Machen".

Mit zahlreichen Live-Konzerten, dem Markt der Ideen, Kunsthandwerk und vielen anderen Aktionen – viele davon bei freiem Eintritt – lädt das berühmte Zelt-Festival für einen Monat zum Feiern, Schweifen, Shoppen und Schauen ein.

Öffnungszeiten für das Sommer-Tollwood 2025

Das Sommer-Tollwood hat Montag bis Freitag von 14 bis 1 Uhr und am Wochenende bzw. Feiertagen von 11 bis 1 Uhr geöffnet. Der Markt schließt jeweils bereits um 23.30 Uhr.

Kostet das Sommer-Tollwood Eintritt?

Der Besuch auf dem Sommer-Tollwood und ein Großteil der rund 500 Veranstaltungen und Performances (ca. 90 Prozent) ist gratis. Nur die Konzerte in der Musik-Arena kosten Eintritt.

Welche Konzerte finden 2025 auf dem Tollwood statt?

Auch 2025 geben sich in der Musik-Arena zahlreiche Top-Acts und hochkarätige Stars die Klinke in die Hand. Insgesamt 33 Konzerte mit abwechslungsreichem Lineup wird es dieses Jahr in der Musik-Arena geben, darunter u. a. Lynyrd Skynyrd, Iggy Pop, The Corrs, Melissa Etheridge, BAP, Roxette, ENNIO, Revolverheld, Patti Smith und die Spider Murphy Gang.

Das Lineup des Sommer-Tollwood 2025 © Tollwood

Von Rock-Legenden über Punk-Ikonen bis hin zu modernen Soundtüftlern ist im Musikzelt auf dem Tollwood-Festival also alles geboten.

Tickets gibt es online

Der Markt der Ideen auf dem Sommer-Tollwood 2025

Der "Markt der Ideen" gehört zu Tollwood wie Kunst, Konzerte und Umweltaktivitäten. Dort herrscht ein ganz besonderes Flair. An liebevoll gestalteten Ständen können die Tollwood-Besucher faszinierendes Kunsthandwerk entdecken und bio-zertifizierte Speisen aus aller Welt probieren. Der Markt schließt täglich um 23.30 Uhr, die Gastro ist bis 1 Uhr geöffnet.

Anfahrt: Wie erreiche ich das Tollwood am besten?

Das Tollwood-Gelände im Olympiapark Süd erreicht man mit dem Bus 144 vom Rotkreuzplatz (U1) oder Scheidplatz (U2/U3) im 10- oder 20-Minutentakt zur Haltestelle Olympiaberg. Oder man nimmt die Tram 20/21 zur Haltestelle Heideckstraße.