Neuheiten auf dem Tollwood Sommerfestival 2025 in München: Hype-Erdbeeren und Retro-Spiele

Ab dem 19. Juni können Münchner wieder im Olympiapark das Sommer-Tollwood feiern. Die AZ gibt einen Überblick zu den Neuheiten in diesem Jahr.

Die Macher des Tollwood Sommerfestival (19. Juni bis 20. Juli) rufen zum Handeln auf: Das Motto "Mut und Machen" soll die Menschen dazu motivieren, sich "einzusetzen für das, was uns wichtig ist", erklärt Tollwood-Sprecherin Stefanie Kneer bei einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch. In diesem Jahr gibt es wieder einige Neuheiten.

Noch wird aufgebaut, aber schon in zwei Wochen geht es los mit dem Tollwood Sommerfestival. © Bernd Wackerbauer

Das ist neu auf dem Sommer-Tollwood 2025

Schon am Festival-Eingang wird klar, worum es geht. Dort wird gerade die begehbare Holzskulptur "wooden cloud" von Künstler Martin Steinert errichtet. "Wer will, kann seinen nächsten mutigen Schritt auf ein Kantholz schreiben – und damit Teil des Kunstwerks werden", sagt Steinert.

Insgesamt ist auf dem Sommer-Tollwood wieder vieles für Kulturbegeisterte geboten. Etwa die altbekannten, wechselnden "Walk-Acts" – bewegliche Skulpturen, die über das Festival-Gelände schreiten – und zahlreiche fest installierte Kunstwerke.

Neues Pop-up-Theater und Retro-Spielklassiker

Mit dem "Theaterlabor" gibt es in diesem Jahr ein neues Pop-up-Theater. Die Stücke seien von Künstler Andrey von Schlippe bewusst ohne klares Genre ausgewählt worden, erklärt er. Das Theaterlabor befindet sich neben dem Festivalgelände. Tickets für alle Vorstellungen kosten 18,50 Euro (Kinder/Sozialticket: 7,50 Euro).

Im "Amphitheater" können mit dem "Actual Reality Arcade" Retro Spielklassiker wie Tetris analog gespielt werden. Dazu sind lebensgroße Spielwände aufgebaut.

Newcomer und Superstars in der Musik-Arena

Musikbegeisterte kommen in der "Musik-Arena" wohl auch in diesem Jahr auf ihre Kosten. An diesem Mittwoch gibt ein alter Tollwood-Bekannter schon mal eine Kostprobe auf seinen Auftritt am 5. Juli: Willy Astor. Der Münchner Kabarettist und Musiker wird abends sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern (Eintritt: 45 Euro). Nachmittags tritt er zudem mit einem Kinderprogramm auf (Eintritt: 34,50 Euro, Kinder: 22,50 Euro).

Neben Astor stehen freilich viele weitere Musiker auf der Bühne, u. a. Iggy Pop, ENNIO, die Spider Murphy Gang.

Kulinarisch um die Welt: Londoner Schoko-Erdbeeren und Arancini

Kulinarisch können die Besucher wie gewohnt quasi einmal um die Welt reisen. Julia Brodbeck bringt für das Sommerfestival etwa ihre "Chocqlate" Bio-Schokolade zum Schmelzen und kombiniert die mit frischen Bio-Erdbeeren. Sie hat sich von den gehypten Schoko-Erdbeeren des Londoner Borough Market inspirieren lassen, sagt sie der AZ. Ein Becher kostet 5,90 Euro.

Julia Brodbeck hat sich von den gehypten Schoko-Erdbeeren des Londoner Borough Market inspirieren lassen. © Bernd Wackerbauer

Tino Petralia, der auf dem Tollwood schon einige Jahre Pasta aus dem Parmesanlaib verkauft, holt in diesem Jahr "Arancini" auf das Sommertollwood. Das sind köstliche sizilianische Reisbällchen, die mit Hackfleisch, Tomatensoße und Mozzarella gefüllt sind. Auch eine vegetarische Variante mit Auberginen-Füllung wird es geben (beide 5 Euro).

Tino Petralia holt in diesem Jahr sizilianische "Arancini" auf das Sommer-Tollwood. © Bernd Wackerbauer

Sozialtickets für Menschen mit geringem Einkommen

Insgesamt wartet das Sommerfest mit rund 600 Veranstaltungen auf. Rund 90 Prozent sind kostenfrei besuchbar. Für viele Vorstellungen können auch vergünstigte Sozialtickets erworben werden, die sich an Menschen mit geringem Einkommen richten.

Die Festivalleitung bittet darum, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Neben dem Bus 144 (Olympiaberg) fahren etwa auch die Trambahnen 12 (Infanteriestraße) und 20/21 (Heideckstraße) zum Gelände.

Geöffnet ist ab 14 Uhr (Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11 Uhr). Der Markt der Ideen schließt um 23.30 Uhr, die Gastronomie um 1 Uhr.