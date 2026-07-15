So wird das Wetter beim Helene-Fischer-Konzert in München

Beim Open-Air-Konzert von Helene Fischer am Freitag in der Allianz Arena könnte das Wetter eine wichtige Rolle spielen. Schon vor vier Jahren wurden ihre Fans in München ziemlich nass.

Helene Fischer gibt am Freitag ein Konzert in der Münchner Allianz Arena. Spielt das Wetter auch mit?

Wenn am Freitagabend Schlager-Superstar Helene Fischer im Rahmen ihrer aktuellen Tour Halt in der Allianz Arena macht, werden ihre Fans nicht nur auf die imposante 360-Grad-Bühne schauen, der ein oder andere Blick wird sicher auch in den Münchner Abendhimmel gerichtet werden. Denn während München in den letzten Tagen mit jeder Menge Sonnenschein verwöhnt wurde, sollten die Helene-Fischer-Fans am Freitag besser einen Regenschutz dabeihaben.

Während Temperaturen knapp über der 20 Grad-Marke eigentlich perfekt für ein Open-Air-Konzert sind, ist die weitere Wettervorhersage für die Fans in der Allianz Arena nicht gerade das Gelbe vom Ei.

Am Freitagabend drohen Regen und Gewitter

Stand Mittwochnachmittag ist im Verlauf des Freitags immer wieder mit Regenschauern, teilweise sogar mit Gewittern zu rechnen. Während es zum Konzertbeginn um 19.30 Uhr nur etwas nass von oben kommen könnte, ist zum Ende hin nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein meteorologisches Donnerwetter möglich.

Sicher ist, dass sich die Helene-Fischer-Fans ihren Konzertspaß nicht verhageln lassen werden, schließlich kennen sie sich mit miesem Wetter bestens aus. Beim letzten Open-Air-Auftritt von Helene Fischer am 20. August 2022, damals in einer extra errichteten Arena auf dem Messegelände Riem vor 130.000 Fans, begann es drei Stunden vor Konzertbeginn dermaßen stark zu regnen, dass das Wasser auf dem Gelände teilweise Zentimeter hoch stand und die Fans Schutz in den nahen Messehallen suchen mussten.

Um 18.30 Uhr bestätigte die Münchner Feuerwehr damals per X (ehemals Twitter), dass das Konzert nicht abgesagt werde und sich die Fans wieder in Richtung Eventgelände begeben könnten.