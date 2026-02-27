So unterschiedlich sind die Altersgruppen im Münchner Stadtrat

Frischer Wind für den Stadtrat: Vor sechs Jahren verjüngte er sich deutlich. Wie es heuer aussehen könnte.

Seit Wochen kämpfen Münchens Kandidaten um die Stimmen der Wähler, um einen Platz im Stadtrat zu ergattern. Darunter auch einige junge Lokalpolitikerinnen und -politiker.

In kaum einer anderen Berufssparte ist die Altersspanne wohl so groß wie in der Politik. Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bereits die Marke 70 erreicht hat, ist der jüngste Bundestagsabgeordnete gerade einmal 24 Jahre alt.

Im Stadtrat München zeigt sich ein ähnliches Bild: Mit stolzen 84 Jahren zog Gunda Krauss als Nachrückerin für die Grünen ein, während die jüngste Stadträtin, Clara Nitsche, noch keine 30 Jahre alt ist.

Stadtrat wurde jünger

Dass sich das Gremium insgesamt verjüngt hat, zeigt der Blick auf die Statistik: Nach der Kommunalwahl 2020 sank das Durchschnittsalter von 56 auf 47 Jahre – eine Differenz von neun Jahren. Den größten Sprung nach unten machte die CSU-Fraktion. Lag ihr Durchschnitt vor der Wahl 2020 noch bei 57,1 Jahren, so sank er nach dem Amtswechsel auf 46,8 Jahre. Der 33 Jahre alte Kandidat Laurenz Kiefer könnte hier als zusätzliche Verjüngungskur wirken.

Seine Konkurrenten aus den anderen Parteien würden die Altersstruktur des Stadtrates sogar noch stärker beeinflussen, denn sie sind noch in ihren 20ern. Das Durchschnittsalter der SPD-Fraktion lag nach der vergangenen Kommunalwahl bei 45,8 Jahren. Die Juso-Vorsitzende Paula Gundi ist gerade einmal 29 Jahre alt.

Und Lorenz Stradtner (Grüne) ist erst 26 Jahre jung, während der Altersdurchschnitt der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste bei 46,5 Jahre lag.