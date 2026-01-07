"So schnell wie möglich": OB Reiter reagiert auf neue Grenzwerte am Mittleren Ring

Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid ist 2025 deutlich unterschritten worden. Jetzt ist in puncto Verkehrsversuch "Tempo 30" an der Landshuter Allee eine Entscheidung gefallen.

Noch im Dezember hatte die Stadtratsfraktion CSU/Freie Wähler gefordert, auf dem Mittleren Ring von der derzeit dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h zu Tempo 50 zurückzukehren. Weil eben auch dort die Grenzwerte für Stickstoffdioxid eingehalten werden. Jetzt reagiert Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Reiter habe am heutigen Mittwoch (7. Januar) angeordnet, die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 an der Landshuter Allee "so schnell wie möglich" wieder aufzuheben, teilt die Stadt mit. Nachdem der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid im Jahr 2025 deutlich unterschritten worden sei, könne der Verkehrsversuch "Tempo 30" beendet werden.

Reiter: "Voraussetzungen sind erfüllt, um zu Tempo 50 zurückzukehren"

"Die gute Nachricht ist: Die Luft an der Landshuter Allee ist spürbar sauberer geworden. Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid lag im vergangenen Jahr mit 38 µg/m³ NO₂ klar unter dem Grenzwert", wird der OB zitiert.

Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München. © Peter Kneffel (dpa)

Zudem stelle die beauftragte gutachterliche Prognose eine deutliche Einhaltung des Grenzwerts von 40 µg/m³ mit einem prognostizierten Jahresmittelwert von 35 µg/m³ auch bei Tempo 50 im Jahr 2026 in Aussicht: "Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, um Tempo 30 an der Landshuter Allee wieder aufzuheben, zu Tempo 50 zurückzukehren und damit zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses beizutragen."

Reiter: Pauschales Fahrverbot für alle Diesel-5-Fahrzeuge wurde verhindert

Reiter beauftragte das Referat für Klima- und Umweltschutz, den Stadtrat mit der entsprechenden Fortschreibung des Luftreinhalteplans zu befassen. Die Erfahrungen an der Landshuter Allee bestätigten, dass temporäre und gezielte Verkehrsmaßnahmen einen wirksamen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten könnten, ohne die Mobilität in der Stadt unnötig einzuschränken, heißt es aus dem Rathaus.

Dieter Reiter: "Mir war von Anfang an wichtig, dass wir bei derartigen Maßnahmen mit Augenmaß vorgehen und Einschränkungen nicht länger aufrechterhalten als nötig. Mit der streckenbezogenen Tempo-30-Maßnahme konnten wir verhindern, dass es zu einem pauschalen Fahrverbot für alle Diesel-5-Fahrzeuge kommt."

Die Stadt hatte nach jahrelangem juristischem und politischem Streit um die Luftqualität am Mittleren Ring zunächst ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge ausgesprochen, die nicht mindestens der Abgasnorm Euro 5 entsprachen. Tempo 30 statt zuvor Tempo 50 an der Landshuter Allee sollte verhindern, dass auch Fahrzeuge der Diesel-Abgasnorm Euro 5 nicht mehr auf der Route unterwegs sein dürfen. Davon wären in München etwa 50.000 Fahrzeuge betroffen gewesen.