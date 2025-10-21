Fürstenrieder Straße: So geht es nach dem Hohlraum-Fund weiter

Beim Bau einer neuen Tramlinie im Stadtteil Laim wurden Hohlräume unter der Straße entdeckt. Die werden nun beseitigt – und so lange gibt es Umleitungen und Sperrungen.

München

Die Hohlräume unter der Straße, die beim Bau einer neuen Tramlinie in München entdeckt worden waren, werden nun beseitigt. Im Zuge der Arbeiten müssen sich Autofahrer und Nutzer einiger Buslinien auf Umleitungen einstellen. Ab dem kommenden Montag (27. Oktober) würden die Hohlräume verfüllt, teilten die Stadtwerke München mit.

Die Fürstenrieder Straße kann demnach voraussichtlich bis Anfang November nur als Einbahnstraße befahren werden, in nördliche Fahrtrichtung bleibt sie gesperrt.

Mittels sogenannter Rammsondierungen wurde die Bodenbeschaffenheit im weiteren Umfeld untersucht. © Stadtwerke München/Münchner Verkehrsgesellschaft

Gleisbauarbeiten sollen weitergehen

Zugleich wollen die Stadtwerke die Sperrungen nutzen, um die Gleisbauarbeiten für die Tram voranzutreiben. Man versuche, den Bauplan kurzfristig umzustellen, um zusätzliche Verkehrseinschränkungen zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden.

Als Ursache für die unerwarteten Hohlräume vermuten die Stadtwerke den Bau der U-Bahnstrecke, die an der Fürstenrieder Straße (Laimer Platz) endet. Der Verbau, teilweise aus Holz, der verfüllt wurde, ist mutmaßlich über die Zeit verrottet, hatte es Mitte Oktober geheißen. Die Hohlräume seien bei der Untersuchung des Bodens vor Beginn der Bauarbeiten für die Tram nicht zu erkennen gewesen.