AZ-Plus
Update

Tram-Bau in Laim gestoppt: "Dieses Chaos muss ein Ende haben"

Die Fürstenrieder Straße ist bis auf Weiteres in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Die Polizei spricht von einer "Gefahrenstelle", der Verkehr ist massiv beeinträchtigt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 41  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In den nächsten Tagen soll der Bereich ausgegraben und neu verfüllt werden. "Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Maßnahme wenige Tage bis zu zwei Wochen in Anspruch nimmt", teilen die Stadtwerke mit.
In den nächsten Tagen soll der Bereich ausgegraben und neu verfüllt werden. "Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Maßnahme wenige Tage bis zu zwei Wochen in Anspruch nimmt", teilen die Stadtwerke mit. © Stadtwerke München/Münchner Verkehrsgesellschaft

Update 17:41 Uhr: Am 20. September 1994 ist in Trudering plötzlich der Boden weggebrochen. Ein Bus ist hineingestürzt. Drei Menschen starben. Damals wurde dort die U-Bahn zur Messestadt verlängert. Ob ein solches Unglück in Laim auch hätte passieren können?

An der Fürstenrieder Straße bauen die Stadtwerke an der Tram-Westtangente. Bei diesen Arbeiten fiel auf, dass sich Hohlräume im Boden bei der U-Bahn an der Gotthardstraße gebildet hatten.

Die Stadt hat deshalb die Fürstenrieder Straße zwischen Camerloherstraße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Auch die Gotthardstraße ist von der Fürstenrieder- bis zur Friedenheimer Straße nicht befahrbar. Wie lange die Sperrung dauert, wie sehr sich dadurch der

Bau der Tram-Westtangente verzögert und was passiert wäre, wenn die Hohlräume nicht entdeckt worden wären, (hätte ein Unglück wie in Trudering drohen können?) – all das kann ein MVG-Sprecher am Mittwochnachmittag nicht beantworten. Momentan wird laut ihm noch der Boden untersucht. Im Laufe des morgigen Tages soll es mehr Klarheit geben.

Die CSU will mit einer Anfrage mehr über die genauen Umstände erfahren. "Die Pannen-Serie beim Bau der Tram-Westtangente reißt nicht ab“, sagt CSUlerin Veronika Mirlach. Sie wolle sicherstellen, dass an anderen Stellen Hohlräume schneller entdeckt werden. "Dieses Chaos muss ein Ende haben.“ 

Update, 16.33 Uhr: Die Sperrung sowie die damit verbundenen Umleitungen bleiben bis auf Weiteres bestehen. "Die Tragfähigkeit des Bodens ist auch im Bereich der östlichen Gotthardstraße unzureichend. Um die Ursache festzustellen, musste der Bereich aufgegraben werden. In den nächsten Tagen wird der Bereich ausgegraben und neu verfüllt. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Maßnahme wenige Tage bis zu zwei Wochen in Anspruch nimmt", teilen die Stadtwerke München (SWM) mit.

Auswirkungen auf den Bauablauf der Tram-Westtangente werden geprüft

Die SWM hatten im Baufeld der Tram-Westtangente Hohlräume im Boden im Bereich des U-Bahnbauwerks in der Gotthardstraße festgestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde im Laufe des Vormittags ein Abschnitt der Fürstenrieder Straße gesperrt und der unmittelbar angrenzende Straßenverkehr umgeleitet. Auswirkungen auf den Bauablauf der Tram-Westtangente werden geprüft, heißt es weiter.

Mittels sogenannter Rammsondierungen wurde die Bodenbeschaffenheit im weiteren Umfeld untersucht.
Mittels sogenannter Rammsondierungen wurde die Bodenbeschaffenheit im weiteren Umfeld untersucht. © Stadtwerke München/Münchner Verkehrsgesellschaft

"Die Hohlräume stammen vermutlich vom Bau des U-Bahnbauwerks. Der Verbau, teilweise aus Holz, der verfüllt wurde, ist mutmaßlich über die Zeit verrottet", so die SWM. Mit dem Öffnen der Fahrbahndecke seien die Hohlräume sichtbar geworden, bei Bodenuntersuchungen im Vorfeld der Bauarbeiten seien sie nicht zu erkennen gewesen.

Die Tragfähigkeit des Bodens ist auch im Bereich der östlichen Gotthardstraße unzureichend.
Die Tragfähigkeit des Bodens ist auch im Bereich der östlichen Gotthardstraße unzureichend. © Stadtwerke München/Münchner Verkehrsgesellschaft

Umleitung für den Straßenverkehr

Der Verkehr in Richtung Norden wird bereits ab der Ammerseestraße abgeleitet. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist grundsätzlich möglich.

Zusätzlich muss die Gotthardstraße östlich der Fürstenrieder Straße bis zur Friedenheimer Straße gesperrt werden. Für Anlieger ist die Zufahrt weiterhin möglich. Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Ammerseestraße und Laimer Bahnhof über die Westendstraße umgeleitet. Der Bus 168 wird zwischen Willibaldstraße und Laimer Platz über Willibald- und Gotthardstraße umgeleitet.

Erstmeldung, 14. Oktober, 14.19 Uhr: Mit rund viereinhalb Kilometern Länge ist sie eine der wichtigen innerstädtischen Verbindungsstraßen in München – am Dienstag (14. Oktober) ist sie überraschend gesperrt worden. Was das mit den Bauarbeiten in dem Bereich zu tun hat.

"Gefahrenstelle": Fürstenrieder Straße ist in Fahrtrichtung Norden gesperrt 

Wie die Münchner Stadtwerke (SWM) mitteilen, sind an der Baustelle der Tram-Westtangente im Bereich Gotthardstraße "bei routinemäßigen Bodenuntersuchungen Hohlräume unter der Fahrbahn festgestellt" worden.

Die Polizei habe den unmittelbar angrenzenden Straßenverkehr "aus Sicherheitsgründen" umleiten müssen. Sie spricht von einer "Gefahrenstelle". Die Fürstenrieder Straße ist in Fahrtrichtung Norden gesperrt. 

Fürstenrieder Straße: Umleitung für den Straßenverkehr

Laut SWM prüft derzeit ein Gutachter den Sachverhalt: "Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, erfolgt eine weitere Information."

Die Polizei leitet den Verkehr bereits ab der Ammerseestraße ab. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist weiterhin möglich.

Umleitungskarte der MVG zur Sperrung Fürstenrieder Straße
Umleitungskarte der MVG zur Sperrung Fürstenrieder Straße © MVG

Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Ammerseestraße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet. Der Bus 168 wird zwischen Guido-Schneble-Straße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht aktuell davon aus, dass die Störung den ganzen Tag anhält.  

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
41 Kommentare
Artikel kommentieren
  • gubr vor 2 Stunden / Bewertung:

    Also ich kenne das eigentlich so, dass man vor einem Bauprojekt die Beschaffenheit des Bodens prüft um zu wissen mit was man während der Bauphase zu rechnen hat und was etwaige Probleme kosten werden. Damit meine ich nicht nur an einer Stelle sondern durchgängig. Ich wohne ja in der Gegend und bin früher die Fürstenrieder sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem Bus und dem Auto oft abgefahren und habe vor den Bauarbeiten nichts von systematischen Probebohrungen mitbekommen. Auch sollte man eigentlich auf Blindgänger aus dem Weltkrieg e
    vorher untersuchen und nicht Baggerfahrer einer Gefahr aussetzen. Ich frage mich sehr, wieso hier wohl gar nichts oder nur rudimentär was untersucht wurde. Wahrscheinlich um die Kosten nicht vorher schon in die Höhe zu treiben und das Tram-Anliegen der Grünen positiv erscheinen zu lassen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Ihnen ist bekannt, dass dort eine "Fahrbahn" ist?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • doket vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Wenn die Straße nach 45 gebaut wurde und bei diesem Bauvorhaben nicht tiefer in den Untergrund gegangen wird als beim Straßenbau damals, muss auch nichts freigemessen werden. Und sondieren duch eine Fahrbahn ist kaum möglich, außerdem braucht man auch ziemlich Glück, auf das Loch zu treffen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.