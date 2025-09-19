Skandale, Zoff, Promi-Eklats: Die größten Wiesn-Aufreger 2024

Skandale, Streit und schräge Promi-Momente: Das Oktoberfest 2024 hatte neben Maß und Musik jede Menge Aufregung zu bieten. Von hitzigen Wirte-Zoffs über Sicherheitsdebatten bis zu kuriosen Promi-Auftritten – hier sind die größten Wiesn-Aufreger des vergangenen Jahres.

Großer Andrang auf dem Münchner Oktoberfest 2024: Wir erinnern an die größten Wiesn-Schlagzeilen.

Kaum ein Volksfest sorgt jedes Jahr für so viele Schlagzeilen wie die Wiesn. 2024 war da keine Ausnahme: In den Zelten krachte es zwischen den Wirten, Diskussionen über Champagner, Gewalt und Regeln erhitzten die Gemüter – und auch Stars und Sternchen sorgten für Gesprächsstoff. Wir haben die größten Aufreger des vergangenen Jahres gesammelt.

Riesiger Zoff unter Wiesn-Wirten: Darum sind sie sauer auf Schottenhamel

Ein Wirte-Streit wie im Bilderbuch: Warum Schottenhamel bei den Kollegen für mächtig Ärger sorgte.

"Wie hat Schottenhamel diese Genehmigung bekommen?“ – Chaos nach Schampus-Streit

Die Diskussion um Champagner auf der Wiesn brachte die Wirte endgültig gegeneinander auf.

Zoff in der Bräurosl: "Wenn ich eine Bedienung erwische, wird ihr gekündigt“

Ein Wirte-Ultimatum, das hohe Wellen schlug – und die Bräurosl ins Rampenlicht rückte.

"Man muss mit der Zeit gehen“ – Schörghuber räumt mit Wiesn-Gerüchten auf

Es war das Gesprächsthema auf der Wiesn: Im Schottenhamel Festzelt dürfen neben Bier auch Champagner und Wein verkauft werden. Wiesnwirtin Arabella Schörghuber hat ihre Mitgliedschaft im Verein der Münchner Wiesnwirte gekündigt – im AZ-Interview spricht sie über ihre Zukunft.

"Nur Einzelfälle" – Wirte äußern sich zur Security-Gewalt

Während der Wiesn haben sich Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten teilweise gewaltbereit gezeigt. Was sind die Vorwürfe und wie gehen die Wirte und Firmen mit den Vorwürfen um?

Ex-Kellner verrät: Das verdient eine Bedienung auf der Wiesn

Von Trinkgeldträumen bis Knochenjob – ein ehemaliger Wiesn-Kellner packt über das Geschäft aus.

Bill Kaulitz und Marc Eggers: Kuschel-Auftritt im Schützenzelt

Zwischen Maßkrügen und Musik – die beiden sorgten für den vielleicht überraschendsten Wiesn-Moment.

Ex-"Frühstücksfernsehen“-Star genervt: "Oktoberfest fühlt sich an wie Fasching“

Wenig Glamour, viel Kritik: So hart urteilte Vanessa Blumhagen über die Wiesn-Atmosphäre.

Milliardär schmeißt rauschende Party bei Käfer

Mick Flick lässt es zum 80. Geburtstag mit 80 Gästen krachen und mietet das komplette Restaurant in der Prinzregentenstraße. Die Details vom Abend bei Käfer.

Die Tops und Flops der Wiesn-VIPs

Haben die VIPs bei Dirndl und Lederhose ein gutes Händchen bewiesen? Trachten-Profi Oliver Rauh bewertet die Looks der Stars.