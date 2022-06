Singen im Park kostenlos und ohne Anmeldung

Weil es glücklich und zufrieden macht: Die Stadt lädt Senioren in Giesing, Berg am Laim und - jetzt neu - auch in Laim zum Singen ein.

Im kleinen Behrpark in Berg am Laim: Die Gruppe auf der Wiese trällert bekannte Lieder.

München - Neurologen sagen, in dem Moment in dem der Mensch singt, wird die Stelle im Gehirn ausgeschaltet, die Angst anzeigt. Man kennt das Phänomen ja auch vom Gang in den dunklen Keller. "Auf jeden Fall wird beim Singen das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet. Das verursacht ein Gefühl, als ob man in den Arm genommen wird - und das sieht man an den zufriedenen Gesichtern der Münchner im Singkreis", erklärt Elke Richly vom Kulturreferat der Stadt.

Die 43-Jährige ist für den Bereich Volkskultur zuständig selbst begeisterte Chorsängerin. Sie hat das Angebot "Frieda & Kurt" für die Münchner erfunden: Senioren mit und ohne Einschränkungen kommen hier einmal im Monat im Viertel zum Singkreis zusammen - und zwar an der frischen Luft.

Singkreis mit Musiktherapeuten, kostenlos und ohne Anmeldung

Die gemeinsame Singstunde heißt "Singen im Park". Sie ist kostenlos und ohne Anmeldung. Drei Musiktherapeuten hat die Stadt für die Termine engagiert. "Musik ist ein Katalysator für Begegnung. Wir möchten Senioren aus der Isolation holen und Begegnungen möglich machen", wünscht sich Elke Richly von der Stadt.

Musiktherapeut Philip Lipsky begleitet eine Gruppe mit seiner Gitarre. © Elke Richly/Kulturreferat

So eine nette Beziehung kann zwischen nur vier Menschen im Singkreis entstehen, die Höchstzahl an Teilnehmern sind 25 Senioren, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und demenzkranke ältere Menschen sind ausdrücklich willkommen. Das Kulturreferat bezahlt ihnen sogar den Transport im Taxi zum Park. Die Zahlung wird über das Kulturreferat abgewickelt.

Treffpunkte in den Vierteln sind der kleine Behrpark in der Baumkirchner Straße in Berg am Laim und der Innenhof des Nachbarschaftstreffs am Walchenseeplatz in Giesing. In Laim wird seit Juni im Quartier Mitterfeldstraße gesungen: Hoch auf dem gelben Wagen, Lilli Marleen, die Vogelhochzeit und bairische Lieder wünschen sich viele der älteren Münchner.

An der frischen Luft fühlen sich alle wohl. Wenn das Wetter nicht stimmt, fällt der 60-minütige Singkreis aus. Das Projekt wird organisiert mit dem KulturRaum München, die Menschen mit wenig Geld Kulturgenuss ermöglichen.

Die nächsten Termine im Viertel: Laim, Quartier Mitterfeldstraße am 5. Juli um 10.30 Uhr, im Behrpark in Berg am Laim am 5. Juli um 15 Uhr und in Giesing im Nachbarschaftstreff Walchensee am 13. Juli um 10 Uhr.