Zum CSD: Müllersches Volksbad lädt zum ersten "Trans*Inter*-Badetag"

Die Münchner Bäder setzen ein Zeichen zur Prideweek: Am 6. Juli wird ein Teil des Müller'schen Volksbads reserviert für trans- und intersexuelle Personen.

München - Zum ersten Mal veranstalten die Münchner Bäder in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk "TINQnet" (Trans-, Inter-, Nichtbinär-, Queer-Netzwerk) einen Badetag für Trans*- und Inter*geschlechtliche Personen.

Prideweek unter dem Motto "Less Me, More We"

Der Badetag findet am Mittwoch, 6. Juli in der kleinen Schwimmhalle des Müller'schen Volksbads statt, und zwar von 17 bis 23 Uhr. Die Halle ist dann reserviert für Menschen mit einer trans*-, inter*-, nicht-binären oder genderqueeren Identität (zu regulären Eintrittspreisen).

Die Prideweek dauert dieses Jahr in München zwei Wochen, vom 2. bis zum 17. Juli und sie läuft unter dem Motto "Less Me, More We".