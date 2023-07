Shindy 2023 in München: Alle Infos zum Konzert, Tickets, Anfahrt

Passend zu seinem neuen Album "In Meiner Blüte" geht der Deutschrap-Star Shindy diesen Sommer auf Tour. Auch in München tritt er Ende September 2023 auf. Alle Infos zu Tickets, Terminen und Anreise für Sie zusammengefasst.

Der Rapper Shindy tritt Ende September in der Zenithhalle in München auf.

München - Die Deutschrap-Größe Shindy spielt aktuell eine Tour zu seinem neuestem Album "In Meiner Blüte". Neben Weltstars wie Bruce Springsteen, The Weeknd oder auch Harry Styles wird auch er nach München kommen. Ursprünglich sollte das Konzert in der Olympiahalle stattfinden, wurde aber nun ins Zenith in München-Freimann verlegt.

Shindy veröffentlicht erstes Album seit vier Jahren

Das gleichnamige Album zu seiner Tour veröffentlichte der Rapper Mitte Juni. Nach knapp vier Jahren Pause und Label-Streits ist es seit 2019 seine erste neue Veröffentlichung und die Spannung auf die kommende Tour entsprechend groß.

Shindy in München: Infos zu Tickets und Beginn

Am 17.09 spielt Shindy im Zenith in der Lilienthalallee 29, beginnen wird das Konzert um 20.00 Uhr. Tickets sind aktuell über Eventim für etwa 60 Euro erhältlich.

Shindy im Zenith: Wie kommt man am besten zum Konzert?

Mit dem ÖPNV erreicht man das Zenith über die U-Bahnlinie U6 Richtung Garching-Forschungszentrum. Von der Haltestelle Freimann sind es noch etwa sieben Minuten zu Fuß bis zur Halle. Auch die Anfahrt mit dem Auto ist möglich, auf dem Gelände stehen Parkplätze zur Verfügung.