Sexualstraftäter behelligt Trambahnführerin

Ein 27-Jähriger lässt vor der Frau die Hosen runter und macht obszöne Gesten.

München - Die 57-Jährige fuhr am Dienstagabend in ihrer Tram kurz vor 22 Uhr in Richtung Romanplatz. An der Endstation stiegen alle Passagiere aus, bis auf einen Fahrgast.

Fahrgast weigert sich auszusteigen und belästigt Tramführerin

Als ihn die Straßenbahnführerin ansprach und höflich bat, ebenfalls auszusteigen, machte der Mann einige anzügliche Gesten. Dann zog er seine Hose runter, holte seinen Penis heraus und begann, vor der Frau zu onanieren. Die 57-Jährige flüchtete in den Führerstand und verständigte die Polizei.

Festnahme und Anzeige

Der 27-Jährige verließ die Tram und stieg in eine weitere Trambahn in Richtung Amalienburgstraße um. Dort wurde der Exhibitionist bereits von Polizeibeamten erwartet. Der 27-Jährige wurde festgenommen und wegen eines Sexualdeliktes angezeigt.

Der Mann war bisher nicht wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Nachdem seine Personalien festgestellt waren, durfte er wieder gehen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat K15 übernommen.