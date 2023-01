Münchner Arbeitsmarkt: Mehr als 14.000 Arbeitsplätze offen

München hatte zum Dezember so viele unbesetzte Stellen wie seit 2018 nicht mehr.

München - Seit Jahren wird darüber gesprochen. Es ist inzwischen ein Reizwort, worüber auch leidenschaftlich debattiert wird: der Fachkräftemangel. Doch seit einiger Zeit – speziell seit Corona – fehlen nicht nur die Fachkräfte.

14.200 Arbeitsplätze unbesetzt: Tendenz steigend

Es fehlt einfach überall in der Stadt und im Kreis München, in der Gastronomie oder im Einzelhandel etwa. Die häufige Folge: kürzere Öffnungszeiten, mehr Schließtage – obwohl es genügend Kundschaft gäbe. Etwa 14.200 Arbeitsplätze sind derzeit im Raum München unbesetzt - Tendenz steigend.



Den Trend des Arbeitskräftemangels belegt auch eine aktuelle Münchner Statistik aus der Arbeitsagentur. Demnach verzeichnete man dort 4.800 neue offene Stellen, nur im Dezember 2022 – so viele wie noch nie im Laufe des vergangenen Jahres, innerhalb eines Monats. Das waren 910 offene Stellen mehr als im November 2022. Zuletzt habe es ähnlich viele "Stellenzugänge" pro Monat im Vor-Corona-Jahr 2018 gegeben, heißt es in der Presseinfo.

Eine Erholung des Arbeitsmarktes nach der Pandemie

Ein "sehr guter Wert" sei das, laut Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, "man kann dies als ein Zeichen werten, dass die Arbeitgeber trotz zahlreicher Krisen vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken", ordnet Hüntelmann das Ganze ein. Der Bedarf an Arbeits- und Fachkräften sei auf hohem Niveau. Der Arbeitsagenturchef sieht darin also eine Erholung des Arbeitsmarktes nach den schwierigen Coronajahren.

Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent

Da stellt sich auch die Frage: Wie hoch ist eigentlich derzeit die Arbeitslosenquote in der Region München? Es gibt auch hierzu neue Zahlen. Die sank im Dezember 2022 ganz leicht.

Laut der aktuellen Statistik der Arbeitsagentur waren im Raum München (Stadt plus Landkreis) im Dezember 2022 insgesamt 40.373 Personen arbeitssuchend gemeldet. Das bedeutet: in etwa 3,8 Prozent Arbeitslosenquote (November 2022: 3,9 Prozent). Im Stadtgebiet beträgt dieser Anteil derzeit 4,1 Prozent (Januar 2023). Im Vormonat lag der Wert bei 4,0 –also ein leichter Anstieg.



Trotz dieses leichten Gesamt-Rückgangs stieg die Zahl der arbeitssuchenden Männer traditionell und saisonbedingt leicht, weil etwa viele Bauarbeiter im Winter pausieren.

Jugendarbeitslosigkeit: 2.384 Personen im Dezember 2022

Zum Schluss bietet die Statistik einen Blick in die Jugendarbeitslosigkeit. Hier wurde die Gruppe der 15- bis 25-Jährigen in der Region München beleuchtet: 2.384 Personen waren hier im Dezember 2022 arbeitslos gemeldet – 131 weniger als im Vormonat.