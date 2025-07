Pasing und Allach: Gleich zwei Unfälle, bei denen Autofahrer frontal zusammen stoßen, hat es in der letzten Woche gegeben. Einer sogar mit Todesfolge. Bei einem dritten Unfall in Pasing prallen zwei Pkw gegen einen Brückenpfeiler.

Bereits am Sonntag, 6. Juli, war ein 84-jähriger Fürstenfeldbrucker in einen folgenschweren Unfall verwickelt. Der Senior fuhr gegen 13 Uhr mit seinem VW auf der Eichenauer Straße in Pasing stadtauswärts – laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien. Mit im Auto saß seine 86 Jahre alte Beifahrerin, ebenfalls aus dem Kreis Fürstenfeldbruck.

Ihm entgegen kam ein 39-jähriger Fahrer mit einem Toyota. Weil die Fahrbahn sehr eng ist, konnte der 39-Jährige trotz Bremsung einen Frontalzusammenstoß mit dem PKW des 84-Jährigen nicht vermeiden. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

86-Jährige erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen

Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Eichenauer Straße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Am Samstag, 12. Juli, wurde vom Krankenhaus mitgeteilt, dass die 86-Jährige verstorben ist, so die Polizei am Sonntag. Die Verkehrspolizei ermittelt.

33-Jährige kommt von Fahrbahn ab – Frontalzusammenstoß

Warum die 33-jährige Münchnerin am Freitag, 11. Juli, gegen 19.25 Uhr von der Fahrbahn abkam, ist noch völlig unklar. Auf der Mühlangerstraße in Fahrtrichtung Eversbuschstraße kam die Frau mit ihrem Audi aus der Spur. Ihr entgegen kam eine 56 Jahre alte Münchnerin in einem Toyota.

Auf Höhe der Hausnummer 42 stießen die beiden Pkw frontal zusammen. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt. Die 56-Jährige hingegen schwer, ihr 62 Jahre alte Beifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, auch ein am Straßenrand geparktes Auto wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Der Unfallort musste etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Verkehrspolizei ermittelt.

Pkw prallen gegen Brückenpfeiler

Ebenfalls in Pasing ereignete sich am Samstag, 12. Juli, gegen 14.10 Uhr ein Unfall zwischen gleich drei PKW. Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck war mit einem Mercedes C 400 AMG, eine 38-jährige Münchnerin mit einem BMW Z4 sowie eine 29-jährige Münchnerin mit einem VW Golf fuhren auf der Lortzingstraße in Richtung Haberlandstraße. Alle drei fuhren nebeneinander auf drei der insgesamt vier Fahrstreifen, so die Polizei.

Der 58-Jährige im Mercedes wechselte die Fahrspur und übersah dabei den Pkw der 38-Jährigen. Er touchierte diesen, wodurch der BMW an den Randstein stieß. Ein Hinterreifen des BMW platzte – der Pkw prallte frontal gegen einen dortigen Brückenpfeiler.

Der 58-Jährige lenkte nach dem Zusammenstoß gegen, wodurch er wiederum mit dem Golf der 29-Jährigen kollidierte. Der 58-Jährige und die 29-Jährige blieben unverletzt. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war laut Polizei jedoch nicht notwendig.

Die drei Fahrzeuge sowie der Brückenpfeiler wurden teils schwer beschädigt. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Mehrere Fahrstreifen am Unfallort mussten für etwa vier Stunden gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.