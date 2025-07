Fatale Kettenreaktion in Sendling: Vier Autos in Unfall verwickelt

Bei einem Unfall in Sendling kollidieren vier Autos, eines überschlägt sich, eine gerät in den Gegenverkehr, eines kracht in ein parkendes Fahrzeug. Zwei Personen kommen in die Klinik, der Schaden geht in die Zehntausende.

13. Juli 2025 - 15:53 Uhr

Die Ursache für den Unfall soll noch ermittelt werden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa