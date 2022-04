Senioren ausgetrickst: Falscher Polizist zu fast sieben Jahren Haft verurteilt

Ein 30-jähriger Betrüger hat sich als falscher Polizist ausgegeben und so Senioren abgezockt. Nun wurde er vom Landgericht München zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

München - Das Landgericht München I hat einen Mann wegen Betrugs und Amtsanmaßung zu einer Haftstrafe verurteilt. Er hatte alte Menschen mit der Masche der falschen Polizisten um viel Geld gebracht.

Betrügerbande erbeutete Viertelmillion Euro

Die Kammer verhängte am Dienstag sechs Jahre und neun Monate Haft gegen den Angeklagten, der die Tat gestand. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 30-Jährige, dessen Aufgabe es im Rahmen seiner Betrügerbande war, das Geld von den Senioren abzuholen, in sechs Fällen insgesamt 266.000 Euro erbeutete.

Falscher Polizist: Opfer beging Suizid

Eines seiner Opfer, eine 80 Jahre alte Frau, hatte sich nach Gerichtsangaben das Leben genommen – 14 Tage nachdem die Betrügerbande sie um 156.000 Euro gebracht hatte.